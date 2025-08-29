USAID прекращает свою работу — детали

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что Агентство США по международному развитию (USAID) официально прекращает свою деятельность. А процесс ликвидации агентства отныне возглавит директор Административно-бюджетного управления Рассел Воут.

Об этом Рубио сообщил в пятницу, 29 августа, в соцсети X.

USAID прекращает свою работу — что известно

Марко Рубио сообщил, что USAID официально переходит в режим ликвидации. По его словам, Рассел Воут возглавит процесс ликвидации агентства.

"Я пошутил с президентом Трампом, что у меня четыре работы. Он сказал мне отдать одну моему другу Расселу Воуту. Так я и сделал.

С января мы сэкономили налогоплательщикам десятки миллиардов долларов. А после того, как небольшой набор основных программ был передан в Государственный департамент, USAID официально переходит в режим ликвидации. Теперь Расс возглавляет процесс ликвидации агентства, которое давно сошло с рельсов. Поздравляем, Расс", — написал Рубио.

Скриншот сообщения Рубио/X

Ранее сообщалось, что значительное сокращение финансирования USAID и риск его ликвидации могут привести к более 14 миллионов дополнительных смертей в мире до 2030 года.

Напомним, что в феврале 2025 года Дональд Трамп уволил генерального инспектора Агентства США по международному развитию (USAID) Пола Мартина.