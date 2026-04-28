Уряд спростив техконтроль для міжнародних перевізників

В Україні спростили технічний контроль для міжнародних перевізників. Йдеться про перевезення для вантажівок за дозволами Європейської конференції міністрів транспорту. За таких умов можна перевозити товари між понад 40 країнами. Відповідне рішення ухвалив уряд.

Про це 27 квітня повідомив віцепрем’єр-міністр із відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає Новини.LIVE.

Як спростили контроль для перевізників

Раніше перевізники проходили дві перевірки. Наразі ж залишилася лише одна, яка підтверджує відповідність і українським, і міжнародним вимогам.

"Менше бюрократії, менше витрат часу і коштів та зрозумілі правила для роботи. За останні роки бізнес витратив близько 300 мільйонів гривень на дублюючі процедури. Це навантаження прибираємо... Це ще один крок до інтеграції з ЄС і переходу на європейські правила у транспортній сфері", — зазначив Олексій Кулеба.

Додатково відкриють ринок технічного контролю. Видавати сертифікати зможуть усі, хто має акредитацію, а не лише одне державне підприємство.

Які європейські підходи до технічного контролю впровадять:

єдина класифікація недоліків;

чіткі правила експлуатації транспорту;

повна інтеграція даних у державну систему.

Сертифікат Європейської конференції міністрів транспорту можна буде отримати одразу після техогляду, без додаткових процедур. На останній розподіл відповідних дозволів подали понад 21 тисячу вантажівок.

