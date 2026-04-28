Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Правительство упростило техконтроль для международных перевозчиков

Правительство упростило техконтроль для международных перевозчиков

Ua ru
Дата публикации 28 апреля 2026 07:42
Правительство упростило техконтроль для международных перевозчиков
Грузовики. Фото иллюстративное: lading.ua

В Украине упростили технический контроль для международных перевозчиков. Речь идет о перевозках для грузовиков по разрешениям Европейской конференции министров транспорта. При таких условиях можно перевозить товары между более чем 40 странами. Соответствующее решение приняло правительство.

Об этом 27 апреля сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает Новини.LIVE.

Правительство упростило техконтроль для международных перевозчиков
Скриншот сообщения Алексея Кулебы

Как упростили контроль для перевозчиков

Ранее перевозчики проходили две проверки. Сейчас же осталась только одна, которая подтверждает соответствие и украинским, и международным требованиям.

"Меньше бюрократии, меньше затрат времени и средств и понятные правила для работы. За последние годы бизнес потратил около 300 миллионов гривен на дублирующие процедуры. Эту нагрузку убираем... Это еще один шаг к интеграции с ЕС и переходу на европейские правила в транспортной сфере", — отметил Алексей Кулеба.

Дополнительно откроют рынок технического контроля. Выдавать сертификаты смогут все, кто имеет аккредитацию, а не только одно государственное предприятие.

Какие европейские подходы к техническому контролю внедрят:

  • единая классификация недостатков;
  • четкие правила эксплуатации транспорта;
  • полная интеграция данных в государственную систему.

Сертификат Европейской конференции министров транспорта можно будет получить сразу после техосмотра, без дополнительных процедур. На последнее распределение соответствующих разрешений подали более 21 тысячи грузовиков.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Государственную службу Украины по безопасности на транспорте сообщал, что перевозчики должны вносить данные о поездках в ЕКИС Укртрансбезопасности. Речь идет о тех, кто осуществляет нерегулярные перевозки пассажиров. За игнорирование требования могут оштрафовать на 17 тысяч гривен.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Укртрансбезопасность писал, что 25 новых компаний получили статус "важных для национальной экономики предприятий" в сфере автомобильного транспорта. Еще девять фирм этот статус подтвердили. В общей сложности критически важными для экономики в Украине уже признали 1 059 транспортных компаний.

контроль перевозки перевозчики
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации