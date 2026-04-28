Правительство упростило техконтроль для международных перевозчиков

В Украине упростили технический контроль для международных перевозчиков. Речь идет о перевозках для грузовиков по разрешениям Европейской конференции министров транспорта. При таких условиях можно перевозить товары между более чем 40 странами. Соответствующее решение приняло правительство.

Об этом 27 апреля сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает Новини.LIVE.

Как упростили контроль для перевозчиков

Ранее перевозчики проходили две проверки. Сейчас же осталась только одна, которая подтверждает соответствие и украинским, и международным требованиям.

"Меньше бюрократии, меньше затрат времени и средств и понятные правила для работы. За последние годы бизнес потратил около 300 миллионов гривен на дублирующие процедуры. Эту нагрузку убираем... Это еще один шаг к интеграции с ЕС и переходу на европейские правила в транспортной сфере", — отметил Алексей Кулеба.

Дополнительно откроют рынок технического контроля. Выдавать сертификаты смогут все, кто имеет аккредитацию, а не только одно государственное предприятие.

Какие европейские подходы к техническому контролю внедрят:

единая классификация недостатков;

четкие правила эксплуатации транспорта;

полная интеграция данных в государственную систему.

Сертификат Европейской конференции министров транспорта можно будет получить сразу после техосмотра, без дополнительных процедур. На последнее распределение соответствующих разрешений подали более 21 тысячи грузовиков.

