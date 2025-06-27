Новим директором УІНП став азовець Олександр Алфьоров

Новий директор Інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров. Фото: Олексій Філіппов

Згідно із рішенням Кабміну на посаду директора Українського інституту національної пам'яті призначено Олександра Алфьорова. Він український історик, теле та радіоведучий, а також захисник України у складі легендарного ССО "Азов-Київ".

Про призначення повідомляється на офіційному сайті Міністерство культури та стратегічних комунікацій України (МКСК).

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Оголошення про призначення Олександра Алфьорова. Фото: МКСК

У дописі МКСК зазначено, що новий директор Інституту — громадський та військовий діяч. Олександр Алфьоров з 2010 року був науковим співробітником Інституту історії України НАН України. Він є автором, співавтором та упорядником 15 книг і понад 100 наукових статей.

З початком повномасштабного вторгнення Олександр став офіцером ССО "Азов-Київ", а з вересня 2022 року — офіцер 3-ї окремої штурмової бригади, начальник групи гуманітарної підготовки та інформаційного забезпечення відділення психологічної підтримки персоналу.

Алфьоров має звання майора запасу. Одночасно був головою експертної групи з дерусифікації в Києві.

Раніше повідомлялось, що Сейм Польщі встановив День пам’яті жертв так званого "геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Польської Республіки". МЗС України назвало це порушенням добросусідських відносин.

А ще стало відомо, що Україна запускає новий туристичний проєкт — "Маршрути памʼяті". Він фокусується на місцях, що постраждали від російської агресії.