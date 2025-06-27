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Кабмин назначил нового главу Института нацпамяти — кто им стал

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 23:30
Новым директором УИНП стал азовец Александр Алферов
Новый директор Института национальной памяти Александр Алферов. Фото: Алексей Филиппов
Ключові моменти Что известно об Александре Алферове

Согласно решению Кабмина на должность директора Украинского института национальной памяти назначен Александр Алферов. Он украинский историк, теле и радиоведущий, а также защитник Украины в составе легендарного ССО "Азов-Киев".

О назначении сообщается на официальном сайте Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины (МКСК).

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Объявление о назначении Александра Алферова. Фото: МКСК

В заметке МКСК указано, что новый директор Института — общественный и военный деятель. Александр Алферов с 2010 года был научным сотрудником Института истории Украины НАН Украины. Он является автором, соавтором и составителем 15 книг и более 100 научных статей.

С началом полномасштабного вторжения Александр стал офицером ССО "Азов-Киев", а с сентября 2022 года — офицер 3-й отдельной штурмовой бригады, начальник группы гуманитарной подготовки и информационного обеспечения отделения психологической поддержки персонала.

Алферов имеет звание майора запаса. Одновременно был председателем экспертной группы по дерусификации в Киеве.

Ранее сообщалось, что Сейм Польши установил День памяти жертв так называемого "геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Польской Республики". МИД Украины назвал это нарушением добрососедских отношений.

А еще стало известно, что Украина запускает новый туристический проект - "Маршруты памяти". Он фокусируется на местах, пострадавших от российской агрессии.

Кабинет министров история бригада "Азов" 3 ОШБр Украинский институт национальной памяти 12 бригада "Азов"
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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