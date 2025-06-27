Новым директором УИНП стал азовец Александр Алферов

Кабмин назначил нового главу Института нацпамяти — кто им стал
Согласно решению Кабмина на должность директора Украинского института национальной памяти назначен Александр Алферов. Он украинский историк, теле и радиоведущий, а также защитник Украины в составе легендарного ССО "Азов-Киев".
О назначении сообщается на официальном сайте Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины (МКСК).
Что известно об Александре Алферове
В заметке МКСК указано, что новый директор Института — общественный и военный деятель. Александр Алферов с 2010 года был научным сотрудником Института истории Украины НАН Украины. Он является автором, соавтором и составителем 15 книг и более 100 научных статей.
С началом полномасштабного вторжения Александр стал офицером ССО "Азов-Киев", а с сентября 2022 года — офицер 3-й отдельной штурмовой бригады, начальник группы гуманитарной подготовки и информационного обеспечения отделения психологической поддержки персонала.
Алферов имеет звание майора запаса. Одновременно был председателем экспертной группы по дерусификации в Киеве.
Ранее сообщалось, что Сейм Польши установил День памяти жертв так называемого "геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Польской Республики". МИД Украины назвал это нарушением добрососедских отношений.
А еще стало известно, что Украина запускает новый туристический проект - "Маршруты памяти". Он фокусируется на местах, пострадавших от российской агрессии.
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