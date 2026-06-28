Уряд очікує завершення війни у 2027 році: прогноз експерта

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Фото: Новини.LIVE

Олександр Шорохов Редактор

Кабінет міністрів України заклав у нову бюджетну декларацію доволі оптимістичні терміни завершення повномасштабної війни, очікуючи на фінал бойових дій вже у 2027 році. При цьому документ передбачає серйозні фінансові та економічні зміни, які мають розпочатися вже з наступного року. Проте навіть після згасання активних боїв країна продовжуватиме отримувати серйозну підтримку від міжнародних союзників.

Про це заявив у інтервʼю для Новини.LIVE виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Україна у ролі оборонного щита Європи

Західні європейські партнери у будь-якому випадку намагатимуться використовувати Україну як надійний військовий щит для своєї безпеки, вважає експерт.

"А Україна ж не буде це робити безплатно. Тому в мене є достатньо обґрунтовані очікування, що навіть коли активна фаза бойових дій зупиниться, ми й далі будемо мати достатньо розгорнуті програми співпраці у воєнно-технічних галузях із нашими партнерами", — наголосив Олег Пендзин.

Співпраця з ЄС після зупинки війни

Есперт додав, що Україна та європейські держави збережуть дуже розгорнуті спільні проєкти у воєнній та технологічній сферах на тривалу перспективу.

Він пояснив це тим, що навіть після припинення війни РФ не зникне з карти світу і залишиться загрозою для України та Європи.

Як писали Новини.LIVE раніше, Росія продовжує постійні обстріли українських міст. Зокрема, 28 червня російські війська завдали авіаційні удари по житлових кварталах Запоріжжя, внаслідок чого загинули двоє людей та ще 17 громадян отримали поранення різного ступеня важкості.

Також росіяни обстріляли кілька автозаправних станцій у Харкові та Дніпропетроській області. На місцях ударів виникли масштабні пожежі, постраждали троє людей.