Рустему Умєрову 42 — що відомо про його кар'єру та досягнення

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: REUTERS/Yves Herman

Міністр оборони України Рустем Умєров 19 квітня святкує День народження. Чиновнику виповнюється 42 роки, і за цей час він має чимало досягнень у кар'єрі та політичному житті.

Новини.LIVE розповість цікаві факти про міністра оборони.

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Цікаві факти з життя Умєрова

Рустем Умєров народився 19 квітня 1982 року в місті Самарканд, що в Узбекистані, він етнічний кримський татарин та мусульманин. Його батько інженер-технолог, матір — інженер-хімік, також він має старшого брата Аслана Омєра Киримли, який є українським політиком, громадським діячем та меценатом.

У травні 1944 року сім'ю Умєрових депортували з Криму до Центральної Азії, і лише через 50 років вони повернулись до рідного дому. Рустем Умєров навчався у Кримській гімназії-інтернаті для обдарованих дітей Міністерства освіти і науки АР Крим. Крім того, був стипендіатом за "Програмою обміну майбутніх лідерів (FLEX), США". А вищу освіту здобув в Національній академії управління у Києві. Там він отримав диплом бакалавра та магістра за спеціальностями "Економіка" та "Фінанси".

Політична кар'єра Умєрова

У 2019 році Рустема Умєрова обрали народним депутатом від партії "Голос". Так і розпочалась його політична кар'єра. З 2022-го по 2023 рік був головою Фонду держмайна України, а з 6 вересня 2023 року обійняв посаду міністра оборони.

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: VOA

На початку повномасштабної війни в Україні він був членом української делегації на переговорах з Росією. Крім того, Умєров — делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.

Олександр Сирський та Рустем Умєров. Фото: Міноборони

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони оприлюднив свою декларацію, де можна подивитися на його доходи. Торік йому вдалося заробити понад 4 млн грн.

Водночас наприкінці січня НАБУ зареєструвала провадження проти Рустема Умєрова за підозрою у зловживанні владою.