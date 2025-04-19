Рустему Умерову 42 — что известно о его карьере и достижениях

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: REUTERS/Yves Herman

Министр обороны Украины Рустем Умеров 19 апреля празднует День рождения. Чиновнику исполняется 42 года, и за это время он имеет немало достижений в карьере и политической жизни.

Новини.LIVE расскажет интересные факты о министре обороны.

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Интересные факты из жизни Умерова

Рустем Умеров родился 19 апреля 1982 года в городе Самарканд, Узбекистан, он этнический крымский татарин и мусульманин. Его отец инженер-технолог, мать — инженер-химик, также он имеет старшего брата Аслана Омера Кырымлы, который является украинским политиком, общественным деятелем и меценатом.

В мае 1944 года семью Умеровых депортировали из Крыма в Центральную Азию, и только через 50 лет они вернулись в родной дом. Рустем Умеров учился в Крымской гимназии-интернате для одаренных детей Министерства образования и науки АР Крым. Кроме того, был стипендиатом по "Программе обмена будущих лидеров (FLEX), США". А высшее образование получил в Национальной академии управления в Киеве. Там он получил диплом бакалавра и магистра по специальностям "Экономика" и "Финансы".

Политическая карьера Умерова

В 2019 году Рустема Умерова избрали народным депутатом от партии "Голос". Так и началась его политическая карьера. С 2022-го по 2023 год был председателем Фонда госимущества Украины, а с 6 сентября 2023 года занял должность министра обороны.

В начале полномасштабной войны в Украине он был членом украинской делегации на переговорах с Россией. Кроме того, Умеров — делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

Александр Сырский и Рустем Умеров. Фото: Минобороны

Напомним, недавно министр обороны обнародовал свою декларацию, где можно посмотреть на его доходы. В прошлом году ему удалось заработать более 4 млн грн.

В то же время в конце января НАБУ зарегистрировала производство против Рустема Умерова по подозрению в злоупотреблении властью.