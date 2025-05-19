Умєров зустрівся з делегацією компанії Raytheon — про що йшлося

Міністр оборони України Рустем Умєров та віцепрезидент Raytheon Джо Деантон. Фото: МО

Міністр оборони України Рустем Умєров у понеділок, 19 травня, провів зустріч із делегацією компанії Raytheon. Вона є одним із провідних світових виробників озброєнь, зокрема систем ППО Patriot.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram.

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"Мав змістовну розмову з віцепрезидентом компанії з питань систем наземної та протиповітряної оборони Джо Деантоном", — йдеться у повідомленні.

За словами Умєрова, головною темою стало посилення захисту українського неба. Так, йшлося про критичну потребу України в додаткових системах та ракетах, оскільки питанням національного пріоритету є захист людей, критичної інфраструктури, а також населених пунктів.

Зустріч з делегацією компанії Raytheon. Фото: МО

Делегація компанії Raytheon. Фото: МО

Зустріч з делегацією компанії Raytheon. Фото: МО

"Ми готові інвестувати в цей напрямок, адже йдеться про життя наших громадян і стійкість держави", — зазначив Умєров.

Він зауважив, що одним зі стратегічних курсів є розширення співпраці між США та Україною в оборонно-промисловій сфері, тому її складовою стане поглиблення взаємодії з Raytheon.

Міністр додав, що українські оборонні компанії відкриті до кооперації з виробниками зі США, аби процес обслуговування та підтримки озброєння став кращим.

Скриншот допису Умєрова

Нагадаємо, вчора Умєров повідомив, що триває робота над обміном військовополоненими з Росією у форматі 1000 на 1000.

Крім того, керівник ГУР Кирило Буданов припустив, коли може відбутися масштабний обмін полоненими.