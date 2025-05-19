Умєров зустрівся з делегацією компанії Raytheon — про що йшлося

Умєров зустрівся з делегацією компанії-виробника Patriot
Міністр оборони України Рустем Умєров у понеділок, 19 травня, провів зустріч із делегацією компанії Raytheon. Вона є одним із провідних світових виробників озброєнь, зокрема систем ППО Patriot.
Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram.
Переговори з виробником зброї
"Мав змістовну розмову з віцепрезидентом компанії з питань систем наземної та протиповітряної оборони Джо Деантоном", — йдеться у повідомленні.
За словами Умєрова, головною темою стало посилення захисту українського неба. Так, йшлося про критичну потребу України в додаткових системах та ракетах, оскільки питанням національного пріоритету є захист людей, критичної інфраструктури, а також населених пунктів.
"Ми готові інвестувати в цей напрямок, адже йдеться про життя наших громадян і стійкість держави", — зазначив Умєров.
Він зауважив, що одним зі стратегічних курсів є розширення співпраці між США та Україною в оборонно-промисловій сфері, тому її складовою стане поглиблення взаємодії з Raytheon.
Міністр додав, що українські оборонні компанії відкриті до кооперації з виробниками зі США, аби процес обслуговування та підтримки озброєння став кращим.
Нагадаємо, вчора Умєров повідомив, що триває робота над обміном військовополоненими з Росією у форматі 1000 на 1000.
Крім того, керівник ГУР Кирило Буданов припустив, коли може відбутися масштабний обмін полоненими.
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