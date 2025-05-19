Умеров встретился с делегацией компании Raytheon - о чем шла речь

Министр обороны Украины Рустем Умеров и вице-президент Raytheon Джо Деантон. Фото: МО

Министр обороны Украины Рустем Умеров в понедельник, 19 мая, провел встречу с делегацией компании Raytheon. Она является одним из ведущих мировых производителей вооружений, в частности систем ПВО Patriot.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram.

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Переговоры с производителем оружия

"Имел содержательный разговор с вице-президентом компании по вопросам систем наземной и противовоздушной обороны Джо Деантоном", — говорится в сообщении.

По словам Умерова, главной темой стало усиление защиты украинского неба. Так, речь шла о критической потребности Украины в дополнительных системах и ракетах, поскольку вопросом национального приоритета является защита людей, критической инфраструктуры, а также населенных пунктов.

Встреча с делегацией компании Raytheon. Фото: МО

Делегация компании Raytheon. Фото: МО

Встреча с делегацией компании Raytheon. Фото: МО

"Мы готовы инвестировать в это направление, ведь речь идет о жизни наших граждан и устойчивости государства", — отметил Умеров.

Он отметил, что одним из стратегических курсов является расширение сотрудничества между США и Украиной в оборонно-промышленной сфере, поэтому ее составляющей станет углубление взаимодействия с Raytheon.

Министр добавил, что украинские оборонные компании открыты к кооперации с производителями из США, чтобы процесс обслуживания и поддержки вооружения стал лучшим.

Скриншот поста Умерова

Напомним, вчера Умеров сообщил, что продолжается работа над обменом военнопленными с Россией в формате 1000 на 1000.

Кроме того, руководитель ГУР Кирилл Буданов предположил, когда может произойти масштабный обмен пленными.