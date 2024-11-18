Завдяки застосунку Delta вдалося знищити техніки РФ на 15 млрд доларів, — Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

Застосунок Delta став технологічною перевагою для українських військових. За допомогою додатку було знищено російської техніки на мільярди доларів.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров під час брифінгу, повідомила журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець у понеділок, 18 листопада.

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Delta допомагає знищувати техніку росіян

За словами Умєрова, застосунок Delta відповідає стандартам НАТО і суттєво сприяє координації військових на полі бою, а також ефективному знищенню ворожої техніки.

"У нас є застосунок Delta, це наша технологічна перевага, це інноваційна система. Вона відповідає стандартам НАТО, допомагає нашим військовим координуватись на полі бою і знищувати техніку ворога", — сказав міністр оборони.

За його словами, ключовими можливостями Delta є відеоаналіз для детального планування операцій, інтеграція з різними месенджарами в режимі реального часу та збір й аналіз інформації з різних джерел.

"Щодо досягнень Delta, то вдалося знищити техніки ворога на понад 15 млрд доларів", — додав Умєров.

Також на брифінгу міністр оборони пояснив, як рівень "бусифікації" в Україні залежить від мобілізації в Росії та активності противника на фронті.

Крім того, очільник оборонного відомства розповів, скільки українців самостійно оформили собі відстрочку від мобілізації за допомогою застосунку "Ререзв+".