Благодаря приложению Delta удалось уничтожить техники РФ на 15 млрд долларов, — Умеров

Умеров сказал, чем уничтожили технику РФ на миллиарды долларов
Приложение "Delta" стало технологическим преимуществом для украинских военных. С его помощью было уничтожено российской техники на миллиарды долларов.
Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров на брифинге, сообщила журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец в понедельник, 18 ноября.
"Delta" помогает уничтожать технику россиян
По словам Умерова, приложение Delta соответствует стандартам НАТО и существенно способствует координации военных на поле боя, а также эффективному уничтожению вражеской техники.
"У нас есть приложение "Delta", это наше технологическое преимущество, это инновационная система. Она отвечает стандартам НАТО, помогает нашим военным координироваться на поле боя и уничтожать технику врага", — сказал министр обороны.
По его словам, ключевыми возможностями "Delta" являются видеоанализ для детального планирования операций, интеграция с разными мессенджерами в режиме реального времени, а также сбор и анализ информации из разных источников.
"Что касается достижений "Delta", то удалось уничтожить техники врага более чем на 15 млрд долларов", — добавил Умеров.
Также на брифинге министр обороны объяснил, как уровень "бусификации" в Украине зависит от мобилизации в России и активности противника на фронте.
Кроме того, глава оборонного ведомства рассказал, сколько украинцев самостоятельно оформили себе отсрочку от мобилизации с помощью приложения "Ререзв+".
Читайте Новини.LIVE!