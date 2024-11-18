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Умеров сказал, чем уничтожили технику РФ на миллиарды долларов

18 ноября 2024 16:52
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Благодаря приложению Delta удалось уничтожить техники РФ на 15 млрд долларов, — Умеров
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Игорь Кузнецов / Новости.LIVE
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Приложение "Delta" стало технологическим преимуществом для украинских военных. С его помощью было уничтожено российской техники на миллиарды долларов.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров на брифинге, сообщила журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец в понедельник, 18 ноября.

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По словам Умерова, приложение Delta соответствует стандартам НАТО и существенно способствует координации военных на поле боя, а также эффективному уничтожению вражеской техники.

"У нас есть приложение "Delta", это наше технологическое преимущество, это инновационная система. Она отвечает стандартам НАТО, помогает нашим военным координироваться на поле боя и уничтожать технику врага", — сказал министр обороны.

По его словам, ключевыми возможностями "Delta" являются видеоанализ для детального планирования операций, интеграция с разными мессенджерами в режиме реального времени, а также сбор и анализ информации из разных источников.

"Что касается достижений "Delta", то удалось уничтожить техники врага более чем на 15 млрд долларов", — добавил Умеров.

Также на брифинге министр обороны объяснил, как уровень "бусификации" в Украине зависит от мобилизации в России и активности противника на фронте.

Кроме того, глава оборонного ведомства рассказал, сколько украинцев самостоятельно оформили себе отсрочку от мобилизации с помощью приложения "Ререзв+".

приложение военная техника Министерство обороны приложение война в Украине Умеров

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