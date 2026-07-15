Умєров розповів про принципи роботи Антибалістичної коаліції України та Європи

Рустем Умєров. Фото: Новини.LIVE

Україна разом із дев'ятьма європейськими країнами започаткувала інтегровану Антибалістичну коаліцію. Її головна мета — створення сучасної системи захисту від балістичних ракет, яка посилить безпеку України та всієї Європи.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров, передає Новини.LIVE.

До коаліції вже приєдналися десять держав

За словами Рустема Умєрова, Антибалістичну коаліцію започаткували 13 липня у Франції за участю Президента України Володимира Зеленського та лідерів держав-партнерів.

До неї вже увійшли Україна, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Велика Британія. Водночас коаліція залишається відкритою для інших країн, які готові долучитися до ініціативи.

Навіщо створюють Антибалістичну коаліцію

У РНБО пояснили, що необхідність створення такого об'єднання пов'язана зі зростанням загроз через активне застосування Росією балістичних ракет проти українських міст і цивільної інфраструктури.

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Крім того, занепокоєння викликає посилення військово-технічної співпраці Росії з Іраном і Північною Кореєю у сфері ракетних технологій. Саме тому європейські держави мають намір створити власну сучасну антибалістичну систему.

Як працюватиме новий проєкт

У межах коаліції співпраця відбуватиметься на політичному, урядовому та промисловому рівнях. Країни-учасниці спільно визначатимуть технічні вимоги до майбутньої системи, проводитимуть дослідження, розроблятимуть нові технології, тестуватимуть їх та запускатимуть у виробництво.

До проєкту вже долучилися провідні європейські оборонні компанії, серед яких Kongsberg Defence & Aerospace, Thales, Safran, MBDA, Eurosam, Saab, Diehl Defence, Weibel Scientific, Fire Point, HENSOLDT, Sener та Leonardo.

Яку роль відіграватиме Україна

Як зазначив Умєров, Україна готова забезпечити один із ключових компонентів майбутньої системи — антибалістичну ракету. Водночас міжнародні партнери нададуть сучасні радари, сенсори та інші необхідні технології.

За задумом учасників, проєкт FREYJA не замінить уже існуючі системи протиповітряної та протиракетної оборони, а доповнить їх, створивши єдиний європейський антибалістичний щит.

Новини.LIVE інформували, що Україна спільно з дев'ятьма країнами Європи офіційно започаткувала Антибалістичну коаліцію у відповідь на зростання загрози балістичних атак. Учасники ініціативи домовилися об'єднати потенціал оборонної промисловості, наукові розробки та практичний досвід, щоб створити спільні європейські спроможності у сфері протиракетної оборони.

Новини.LIVE раніше повідомляли, що українська сторона вже завершує розробку антибалістичної ракети, яка стане одним із ключових елементів цього проєкту. За словами Президента Володимира Зеленського, систему FREYJA можуть представити в роботі вже протягом найближчих 12 місяців.