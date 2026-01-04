Укрзалізниця призупинила продаж квитків 3 22 січня — що відомо

Укрзалізниця призупинила продаж квитків на деякі рейси — деталі
Компанія "Укрзалізниця" змінює розклад руху поїздів через наслідки ворожого обстрілу залізничної інфраструктури поблизу Фастова. У зв'язку з цим продаж квитків на дати після 21 січня тимчасово зупинено.
Про це повідомили в компанії в неділю, 4 січня.
Зміни у розкладі руху поїздів
Як повідомили в "Укрзалізниці", оновлення графіків планують завершити до кінця доби 7 січня. Продаж квитків на поїзди з датою відправлення з 22 січня відновлять 8 січня:
- з 08:00 — на внутрішні рейси,
- з 09:00 — на міжнародні.
Зміни зумовлені необхідністю організації безпечного об'їзду фастівської ділянки та переглядом інтенсивності руху на окремих відрізках колій. В "Укрзалізниці" попереджають, що через це можливі затримки поїздів.
"Затримки в межах 1-2 годин траплятимуться, залежно від інтенсивності руху на Фастівській ділянці. Дякуємо вам за слова підтримки на адресу залізничників, ми все читаємо і цінуємо", — зазначили у компанії.
Пасажирам, які планують подорожі наприкінці січня, радять регулярно перевіряти офіційний застосунок і чат-боти "Укрзалізниці", де оперативно публікуватимуть інформацію про відкриття продажів та можливі зміни маршрутів.
