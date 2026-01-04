Видео
Україна
Укрзализныця остановила продажу билетов на рейсы — детали

Укрзализныця остановила продажу билетов на рейсы — детали

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 17:31
Укрзализныця приостановила продажу билетов 3 22 января — что известно
Пассажиры поездов. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Компания "Укрзализныця" меняет расписание движения поездов из-за последствий вражеского обстрела железнодорожной инфраструктуры вблизи Фастова. В связи с этим продажа билетов на даты после 21 января временно остановлена.

Об этом сообщили в компании в воскресенье, 4 января.

Читайте также:

Изменения в расписании движения поездов

Как сообщили в "Укрзализныце", обновление графиков планируют завершить до конца суток 7 января. Продажа билетов на поезда с датой отправления с 22 января возобновят 8 января:

  • с 08:00 — на внутренние рейсы,
  • с 09:00 — на международные.

Изменения обусловлены необходимостью организации безопасного объезда фастовского участка и пересмотром интенсивности движения на отдельных отрезках путей. В "Укрзализныце" предупреждают, что из-за этого возможны задержки поездов.

"Задержки в пределах 1-2 часов будут случаться, в зависимости от интенсивности движения на Фастовском участке. Спасибо вам за слова поддержки в адрес железнодорожников, мы все читаем и ценим", — отметили в компании.

Зміни в русі поїздів УЗ
Заявление "Укрзализныци". Фото: скриншот из Telegram

Пассажирам, которые планируют путешествия в конце января, советуют регулярно проверять официальное приложение и чат-боты "Укрзализныци", где оперативно будут публиковать информацию об открытии продаж и возможных изменениях маршрутов.

Напомним, российская армия атаковала железную дорогу в трех областях Украины.

А также сообщалось, что "Укрзализныця" обновила еще одну электричку.

Укрзализныця поезда изменения железная дорога график
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
