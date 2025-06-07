Які заходи безпеки через обстріли впроваджує на вокзалах "Укрзалізниця"

Поїзд. Фото: Oleksandr Pertsovskyi/Facebook

"Укрзалізниця" посилює контрольні заходи на вокзалах. Причиною є обстріли та погрози з боку РФ.

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

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Представник "Укрзалізниці" зазначив, що пропагандисти погрожують зупинити залізницю, яка є головною артерією країни. За його словами, у Херсоні люди змушені чекати на прибуття поїздів в укриттях, адже за локомотивами женуться дрони, які спалюють вагони та призводять до загибелі людей. Така ж ситуація на Донеччині, Сумщині, Харківщині, у Запоріжжі та в інших регіонах. Загалом залізничну інфраструктуру атакували понад 3 700 разів.

Пасажирам радять:

бути пильними та повідомляти про підозрілі дії, людей і предмети працівникам залізниці або правоохоронцям;

прибувати на вокзали заздалегідь, тобто, коли до відправлення поїзда залишається 20–30 хвилин;

планувати подорожі так, щоб бути готовими до затримок рейсів.

"Вважаємо правильним комунікувати відверто про ті ризики, яким протидіємо. Вживаємо заходи разом з усіма причетними службами, щоб ці ризики мінімізувати", — зазначив Перцовський.



Нагадаємо, у ніч проти 6 червня під час масованого обстрілу України зазнали пошкоджень колії в Київській області. Через це деякі поїзди курсували за резервним маршрутом.

Також ми повідомляли, що наприкінці травня РФ завдала ударів по залізничній інфраструктурі Харківщини, Донеччини та Сумщини. Рух поїздів оперативно відновили. Люди не постраждали.