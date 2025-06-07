Какие меры безопасности из-за обстрелов внедряет на вокзалах "Укрзализныця"

"Укрзализныця" усиливает меры безопасности — что изменится
"Укрзализныця" усиливает контрольные мероприятия на вокзалах. Причиной являются обстрелы и угрозы со стороны РФ.
Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский.
Какие меры безопасности внедряют на вокзалах
Представитель "Укрзализныци" отметил, что пропагандисты угрожают остановить железную дорогу, которая является главной артерией страны. По его словам, в Херсоне люди вынуждены ждать прибытия поездов в укрытиях, ведь за локомотивами гонятся дроны, которые сжигают вагоны и приводят к гибели людей. Такая же ситуация в Донецкой, Сумской, Харьковской областях, в Запорожье и в других регионах. В общем железнодорожную инфраструктуру атаковали более 3 700 раз.
Пассажирам советуют
- быть бдительными и сообщать о подозрительных действиях, людях и предметах работникам железной дороги или правоохранителям;
- прибывать на вокзалы заранее, то есть, когда до отправления поезда остается 20–30 минут;
- планировать путешествия так, чтобы быть готовыми к задержкам рейсов.
"Считаем правильным коммуницировать откровенно о тех рисках, которым противодействуем. Принимаем меры вместе со всеми причастными службами, чтобы эти риски минимизировать", — отметил Перцовский.
Напомним, в ночь на 6 июня во время массированного обстрела Украины получили повреждения пути в Киевской области. Из-за этого некоторые поезда курсировали по резервному маршруту.
Также мы сообщали, что в конце мая РФ нанесла удары по железнодорожной инфраструктуре Харьковской, Донецкой и Сумской областей. Движение поездов оперативно восстановили. Люди не пострадали.
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