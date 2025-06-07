Какие меры безопасности из-за обстрелов внедряет на вокзалах "Укрзализныця"

Поезд. Фото: Oleksandr Pertsovskyi/Facebook

"Укрзализныця" усиливает контрольные мероприятия на вокзалах. Причиной являются обстрелы и угрозы со стороны РФ.

Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

Реклама

Читайте также:

Какие меры безопасности внедряют на вокзалах

Представитель "Укрзализныци" отметил, что пропагандисты угрожают остановить железную дорогу, которая является главной артерией страны. По его словам, в Херсоне люди вынуждены ждать прибытия поездов в укрытиях, ведь за локомотивами гонятся дроны, которые сжигают вагоны и приводят к гибели людей. Такая же ситуация в Донецкой, Сумской, Харьковской областях, в Запорожье и в других регионах. В общем железнодорожную инфраструктуру атаковали более 3 700 раз.

Пассажирам советуют

быть бдительными и сообщать о подозрительных действиях, людях и предметах работникам железной дороги или правоохранителям;

прибывать на вокзалы заранее, то есть, когда до отправления поезда остается 20–30 минут;

планировать путешествия так, чтобы быть готовыми к задержкам рейсов.

"Считаем правильным коммуницировать откровенно о тех рисках, которым противодействуем. Принимаем меры вместе со всеми причастными службами, чтобы эти риски минимизировать", — отметил Перцовский.



Напомним, в ночь на 6 июня во время массированного обстрела Украины получили повреждения пути в Киевской области. Из-за этого некоторые поезда курсировали по резервному маршруту.

Также мы сообщали, что в конце мая РФ нанесла удары по железнодорожной инфраструктуре Харьковской, Донецкой и Сумской областей. Движение поездов оперативно восстановили. Люди не пострадали.