Росія атакувала інфраструктуру Укрзалізниці в трьох областях

Росія атакувала залізницю у трьох областях
У ніч на 28 травня та вранці залізнична інфраструктура на Харківщині, Донеччині та Сумщині зазнала ворожих атак безпілотниками з боку Росії. Рух потягів вдалося оперативно відновити, постраждалих немає.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
Росія била по залізниці в трьох областях України
На Харківщині уламки ворожого безпілотника впали на залізничну колію. Для безпечної роботи правоохоронців і рятувальників рух поїздів тимчасово зупинили. Після знешкодження уламків рух ділянкою було швидко поновлено.
У Слов’янську, що на Донеччині, внаслідок бойових дій постраждала контактна мережа, а уламки FPV-дрона пошкодили скло у вагоні приміського поїзда. Крім того, вранці місто знову зазнало обстрілу, під час якого були вибиті вікна у будівлі вокзалу.
На Сумщині уламки безпілотника незначно пошкодили залізничну колію. Попри це, рух поїздів на зазначеній ділянці не припинявся і триває без затримок.
Нагадаємо, кілька днів тому Росія атакувала залізницю в Чернівецькій області.
Також раніше російські війська скерували ударний безпілотник на цивільний поїзд в Донецькій області.
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