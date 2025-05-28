Росія атакувала інфраструктуру Укрзалізниці в трьох областях

Наслідки атаки на залізниці. Фото: Укрзалізниця

У ніч на 28 травня та вранці залізнична інфраструктура на Харківщині, Донеччині та Сумщині зазнала ворожих атак безпілотниками з боку Росії. Рух потягів вдалося оперативно відновити, постраждалих немає.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

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На Харківщині уламки ворожого безпілотника впали на залізничну колію. Для безпечної роботи правоохоронців і рятувальників рух поїздів тимчасово зупинили. Після знешкодження уламків рух ділянкою було швидко поновлено.

Вибиті вікна в вагоні. Фото: Укрзалізниця

У Слов’янську, що на Донеччині, внаслідок бойових дій постраждала контактна мережа, а уламки FPV-дрона пошкодили скло у вагоні приміського поїзда. Крім того, вранці місто знову зазнало обстрілу, під час якого були вибиті вікна у будівлі вокзалу.

Вибите скло в будівлі вокзалу. Фото: Укрзалізниця

Вибите скло в дверях вагона. Фото: Укрзалізниця

На Сумщині уламки безпілотника незначно пошкодили залізничну колію. Попри це, рух поїздів на зазначеній ділянці не припинявся і триває без затримок.

Нагадаємо, кілька днів тому Росія атакувала залізницю в Чернівецькій області.

Також раніше російські війська скерували ударний безпілотник на цивільний поїзд в Донецькій області.