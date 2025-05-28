Россия атаковала инфраструктуру Укрзализныци в трех областях

Последствия атаки на железной дороге. Фото: Укрзализныця

В ночь на 28 мая и утром железнодорожная инфраструктура в Харьковской, Донецкой и Сумской областях подверглась вражеским атакам беспилотниками со стороны России. Движение поездов удалось оперативно восстановить, пострадавших нет.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

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На Харьковщине обломки вражеского беспилотника упали на железнодорожные пути. Для безопасной работы правоохранителей и спасателей движение поездов временно остановили. После обезвреживания обломков движение по участку было быстро восстановлено.

Выбитые окна в вагоне. Фото: Укрзализныця

В Славянске Донецкой области в результате боевых действий пострадала контактная сеть, а обломки FPV-дрона повредили стекла в вагоне пригородного поезда. Кроме того, утром город снова подвергся обстрелу, во время которого были выбиты окна в здании вокзала.

Выбитое стекло в здании вокзала. Фото: Укрзализныця

Выбитое стекло в дверях вагона. Фото: Укрзализныця

В Сумской области обломки беспилотника незначительно повредили железнодорожные пути. Несмотря на это, движение поездов на указанном участке не прекращалось и продолжается без задержек.

Напомним, несколько дней назад Россия атаковала железную дорогу в Черновицкой области.

Также ранее российские войска направили ударный беспилотник на гражданский поезд в Донецкой области.