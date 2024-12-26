Напередодні Нового року УЗ додала 50 вагонів на різні рейси

Потяг. Фото: Укрзалізниця

Українська компанія "Укрзалізниця" додала ще 52 вагони до поїздів по всій країні у передноворічний період. Зокрема, до складу потяга Київ — Львів — Дніпро додадуть одразу п'ять вагонів.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram у четвер, 26 грудня.

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"Щоб забезпечити попит пасажирів на поїздки у свята, додаємо 52 вагони до поїздів по всій країні, зокрема одразу п'ять вагонів до складу поїзда № 79/80 Львів — Київ — Дніпро", — йдеться у повідомленні.

Також вагони додано до складу поїздів:

№ 81/82 Київ — Ужгород;

№ 95/96 Київ — Рахів;

№ 39/40 Запоріжжя — Солотвино;

№ 127/128 Запоріжжя — Львів;

№ 121/122 Миколаїв — Київ.

Завдяки цьому вдасться забезпечити ще близько 4000 місць в обох напрямках для пасажирів по всій країні.

Крім того, на передноворічний період Укрзалізниця забезпечує пікові перевезення і для організованих дитячих груп.

"До Нового року поїздами скористається майже 7000 пасажирів цієї категорії", — уточнили в компанії.

Скриншот допису Укрзалізниця

Нагадаємо, Укрзалізниця призначила новий регіональний потяг. Він курсуватиме у напрямку Львів — Чернівці.

Також Укрзалізниця створила спеціальний онлайн-резерв залізничних квитків, призначений виключно для захисників.