Напередодні Нового року УЗ додала 50 вагонів на різні рейси

Укрзалізниця додала 50 вагонів до потягів перед Новим роком
Українська компанія "Укрзалізниця" додала ще 52 вагони до поїздів по всій країні у передноворічний період. Зокрема, до складу потяга Київ — Львів — Дніпро додадуть одразу п'ять вагонів.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram у четвер, 26 грудня.
Додаткові вагони до потягів
"Щоб забезпечити попит пасажирів на поїздки у свята, додаємо 52 вагони до поїздів по всій країні, зокрема одразу п'ять вагонів до складу поїзда № 79/80 Львів — Київ — Дніпро", — йдеться у повідомленні.
Також вагони додано до складу поїздів:
- № 81/82 Київ — Ужгород;
- № 95/96 Київ — Рахів;
- № 39/40 Запоріжжя — Солотвино;
- № 127/128 Запоріжжя — Львів;
- № 121/122 Миколаїв — Київ.
Завдяки цьому вдасться забезпечити ще близько 4000 місць в обох напрямках для пасажирів по всій країні.
Крім того, на передноворічний період Укрзалізниця забезпечує пікові перевезення і для організованих дитячих груп.
"До Нового року поїздами скористається майже 7000 пасажирів цієї категорії", — уточнили в компанії.
Нагадаємо, Укрзалізниця призначила новий регіональний потяг. Він курсуватиме у напрямку Львів — Чернівці.
Також Укрзалізниця створила спеціальний онлайн-резерв залізничних квитків, призначений виключно для захисників.
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