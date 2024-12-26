Накануне Нового года УЗ добавила 50 вагонов на различные рейсы

Поезд. Фото: Укрзализныця

Украинская компания "Укрзализныця" добавила еще 52 вагона к поездам по всей стране в предновогодний период. В частности, в состав поезда Киев — Львов — Днепр добавят сразу пять вагонов.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram в четверг, 26 декабря.

Читайте также:

Дополнительные вагоны к поездам

"Чтобы обеспечить спрос пассажиров на поездки в праздники, добавляем 52 вагона к поездам по всей стране, в частности сразу пять вагонов в состав поезда № 79/80 Львов — Киев — Днепр", — говорится в сообщении.

Также вагоны добавлены в состав поездов:

№ 81/82 Киев — Ужгород;

№ 95/96 Киев — Рахов;

№ 39/40 Запорожье — Солотвино;

№ 127/128 Запорожье — Львов;

№ 121/122 Николаев — Киев;

Благодаря этому удастся обеспечить еще около 4000 мест в обоих направлениях для пассажиров по всей стране.

Кроме того, на предновогодний период Укрзализныця обеспечивает пиковые перевозки и для организованных детских групп.

"До Нового года поездами воспользуется почти 7000 пассажиров этой категории", — уточнили в компании.

Скриншот поста Укрзализныця

Напомним, Укрзализныця назначила новый региональный поезд. Он будет курсировать в направлении Львов — Черновцы.

Также Укрзализныця создала специальный онлайн-резерв железнодорожных билетов, предназначенный исключительно для защитников.

