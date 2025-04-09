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"Укрпошта" озброїла листонош курячими ніжками — навіщо

9 квітня 2025 19:13
Анастасія Писаненко - редактор
Курячі ніжки кур'єрам — навіщо Укрпошта вигадала це
Ігор Смілянський. Фото: скриншот
Анастасія Писаненко - редактор

Раніше логістична компанія "Укрпошта" вигадала несподіваний спосіб боротьби  з проблемою агресивних собак. Для цього використовувалися курячі ніжки. 

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський в інтерв'ю хакеру Hack your mam.

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За його словами, саме ці ласощі закуповувалися для листонош, аби ті могли відвертати й відганяти злих псів під час доставляння листів. Смілянський пояснив, що у разі загрози можна кинути курятину як "приманку", щоб відвернути собаку.

Сьогодні від цієї практики відмовились, і на підприємстві використовують більш сучасні засоби безпеки.

Крім того, нагадаємо, що на Укрпошті побільшало роботизованих ліній. Це означає, що клієнти швидше отримуватимуть свої замовлення — вже наступного дня після відправлення. 

Раніше Смілянський анонсував створення нових поштових марок. Вони будуть присвячені українським містам.

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