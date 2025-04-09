Курячі ніжки кур'єрам — навіщо Укрпошта вигадала це

"Укрпошта" озброїла листонош курячими ніжками — навіщо
Раніше логістична компанія "Укрпошта" вигадала несподіваний спосіб боротьби з проблемою агресивних собак. Для цього використовувалися курячі ніжки.
Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський в інтерв'ю хакеру Hack your mam.
Навіщо листоношам курячі ніжки
За його словами, саме ці ласощі закуповувалися для листонош, аби ті могли відвертати й відганяти злих псів під час доставляння листів. Смілянський пояснив, що у разі загрози можна кинути курятину як "приманку", щоб відвернути собаку.
Сьогодні від цієї практики відмовились, і на підприємстві використовують більш сучасні засоби безпеки.
Крім того, нагадаємо, що на Укрпошті побільшало роботизованих ліній. Це означає, що клієнти швидше отримуватимуть свої замовлення — вже наступного дня після відправлення.
Раніше Смілянський анонсував створення нових поштових марок. Вони будуть присвячені українським містам.
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