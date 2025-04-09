Куриные ножки курьерам — зачем Укрпочта придумала это

Игорь Смелянский. Фото: скриншот

Ранее логистическая компания "Укрпочта" придумала неожиданный способ борьбы с проблемой агрессивных собак. Для этого использовались куриные ножки.

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский в интервью хакеру Hack your mam.

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Зачем почтальонам куриные ножки

По его словам, именно эти лакомства закупались для почтальонов, чтобы те могли отвлекать и отгонять злых псов во время доставки писем. Смелянский пояснил, что в случае угрозы можно бросить курятину как "приманку", чтобы отвлечь собаку.

Сегодня от этой практики отказались, и на предприятии используют более современные средства безопасности.

Кроме того, напомним, что на Укрпочте стало больше роботизированных линий. Это означает, что клиенты быстрее будут получать свои заказы — уже на следующий день после отправки.

Ранее Смелянский анонсировал создание новых почтовых марок. Они будут посвящены украинским городам.