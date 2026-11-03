Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. Фото: armyinform.com.ua

Генерал-лейтенант Іван Юрійович Гаврилюк став генеральним директором АТ "Українська оборонна промисловість". Його кандидатуру затвердила наглядова рада компанії після відкритого конкурсу та фінальних співбесід. Пошуком, добором і попередньою оцінкою претендентів займалося українське представництво міжнародної компанії Amrop Partnership.

Про це 3 листопада повідомили в АТ "Українська оборонна промисловість", передає Новини.LIVE.

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Як обирали нового керівника Укроборонпрому

Рішення про призначення Івана Гаврилюка ухвалила наглядова рада товариства. До цього кандидати пройшли конкурсний відбір і фінальні співбесіди.

Пошук претендентів та їхню попередню оцінку проводила міжнародна компанія Amrop Partnership. Її українське представництво залучили до відбору кандидатів.

"Його професійний досвід і глибоке розуміння потреб Сил оборони України є важливими передумовами для розвитку Укроборонпрому, нарощування виробничих спроможностей підприємств та зміцнення оборонно-промислового комплексу держави", — йдеться в повідомленні Укроборонпрому.

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Що відомо про Івана Гаврилюка

Іван Гаврилюк народився 19 квітня 1971 року на Житомирщині. Військову службу розпочав у 1988 році. Навчався в Сумському вищому артилерійському командному училищі, Національній академії оборони України та Національному університеті оборони України.

За роки служби пройшов шлях від командира взводу до керівних посад у Генеральному штабі ЗСУ. Зокрема, очолював Головне управління логістики та був заступником начальника Генерального штабу.

У жовтні 2023 року Гаврилюк став заступником міністра оборони України. У травні 2024 року його призначили першим заступником міністра. На цій посаді він працював до квітня 2025 року.

У лютому 2026 року Гаврилюк знову повернувся до Міністерства оборони на посаду заступника міністра. Наприкінці травня він завершив роботу у відомстві. Згодом став радником першого віцепрем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з питань оборонно-промислового комплексу на громадських засадах.

У вересні 2026 року Гаврилюк уже виконував обов'язки генерального директора Укроборонпрому.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що АТ "Українська оборонна промисловість" відреагувало на ситуацію у Вишневому Київської області, де поруч із житловими будинками розмістили склади зі зброєю та боєприпасами, які здетонували внаслідок російського удару. Після цього компанія повідомила про звільнення керівників двох державних підприємств, відповідальних за це.

Також Новини.LIVE писали, що 14 липня 2026 року Герман Сметанін повідомив про завершення роботи на посаді генерального директора АТ "Українська оборонна промисловість".