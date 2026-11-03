Генерал-лейтенант Иван Гаврилюк. Фото: armyinform.com.ua

Генерал-лейтенант Иван Юрьевич Гаврилюк стал генеральным директором АО "Украинская оборонная промышленность". Его кандидатура была утверждена наблюдательным советом компании по итогам открытого конкурса и финальных собеседований. Поиском, отбором и предварительной оценкой кандидатов занималось украинское представительство международной компании Amrop Partnership.

Об этом 3 ноября сообщили в АО "Украинская оборонная промышленность", передает Новини.LIVE.

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Как выбирали нового руководителя "Укроборонпрома"

Решение о назначении Ивана Гаврилюка принял наблюдательный совет общества. До этого кандидаты прошли конкурсный отбор и финальные собеседования.

Поиск претендентов и их предварительную оценку проводила международная компания Amrop Partnership. Ее украинское представительство привлекли к отбору кандидатов.

"Его профессиональный опыт и глубокое понимание потребностей Сил обороны Украины являются важными предпосылками для развития "Укроборонпрома", наращивания производственных мощностей предприятий и укрепления оборонно-промышленного комплекса государства", — говорится в сообщении «Укроборонпрома».

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Что известно об Иване Гаврилюке

Иван Гаврилюк родился 19 апреля 1971 года в Житомирской области. Военную службу начал в 1988 году. Учился в Сумском высшем артиллерийском командном училище, Национальной академии обороны Украины и Национальном университете обороны Украины.

За годы службы прошел путь от командира взвода до руководящих должностей в Генеральном штабе ВСУ. В частности, возглавлял Главное управление логистики и был заместителем начальника Генерального штаба.

В октябре 2023 года Гаврилюк стал заместителем министра обороны Украины. В мае 2024 года его назначили первым заместителем министра. На этой должности он работал до апреля 2025 года.

В феврале 2026 года Гаврилюк вновь вернулся в Министерство обороны на должность заместителя министра. В конце мая он завершил работу в ведомстве. Впоследствии стал советником первого вице-премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля по вопросам оборонно-промышленного комплекса на общественных началах.

В сентябре 2026 года Гаврилюк уже исполнял обязанности генерального директора "Укроборонпрома".

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что АО "Украинская оборонная промышленность" отреагировало на ситуацию в Вишневом Киевской области, где рядом с жилыми домами были размещены склады с оружием и боеприпасами, которые взорвались в результате российского удара. После этого компания сообщила об увольнении руководителей двух государственных предприятий, ответственных за это.

Также Новини.LIVE писали, что 14 июля 2026 года Герман Сметанин сообщил о завершении работы на посту генерального директора АО "Украинская оборонная промышленность".