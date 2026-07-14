Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Генеральный директор "Укроборонпрома" Сметанин объявил об отставке

Генеральный директор "Укроборонпрома" Сметанин объявил об отставке

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2026 18:07
Герман Сметанин подал в отставку с поста генерального директора Укроборонпрома
Герман Сметанин. Фото: t.me/herman_smetanin_msp

Герман Сметанин заявил о завершении работы на посту генерального директора АО "Украинская оборонная промышленность". Он поблагодарил команду, государственные учреждения и партнеров за совместную работу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Германа Сметанина.

Отставка Германа Сметанина

"Для меня было честью возглавлять крупнейшую оборонную компанию Украины. Убежден, что главное достижение — это сильная, профессиональная команда как внутри общества, так и на предприятиях группы. Это руководители, конструкторы, инженеры, технологи, производственники, ветераны и все, кто ежедневно работает ради результата", — сказал Сметанин.

Отдельную благодарность он выразил президенту, правительству, парламенту, силовым структурам, Генеральному штабу и Вооруженным силам Украины за поддержку развития оборонной отрасли. Он подчеркнул, что благодаря совместным усилиям украинский оборонно-промышленный комплекс сегодня является одним из самых сильных и динамичных в мире.

Как писали Новини.LIVE, 6 июля в результате российского удара в Вишневом Киевской области взорвался склад боеприпасов. Он принадлежал одному из предприятий государственного концерна "Укроборонпром". По словам Зеленского, склады были расположены в городе вопреки действующему законодательству.

Читайте также:

После этого "Укроборонпром" уволил двух руководителей государственных предприятий. Также были уволены другие должностные лица, чьи действия или бездействие могли привести к тяжким последствиям.

Укроборонпром кадровые изменения отставка
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации