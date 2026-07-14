Герман Сметанин подал в отставку с поста генерального директора Укроборонпрома

Герман Сметанин. Фото: t.me/herman_smetanin_msp

Герман Сметанин заявил о завершении работы на посту генерального директора АО "Украинская оборонная промышленность". Он поблагодарил команду, государственные учреждения и партнеров за совместную работу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Германа Сметанина.

Отставка Германа Сметанина

"Для меня было честью возглавлять крупнейшую оборонную компанию Украины. Убежден, что главное достижение — это сильная, профессиональная команда как внутри общества, так и на предприятиях группы. Это руководители, конструкторы, инженеры, технологи, производственники, ветераны и все, кто ежедневно работает ради результата", — сказал Сметанин.

Отдельную благодарность он выразил президенту, правительству, парламенту, силовым структурам, Генеральному штабу и Вооруженным силам Украины за поддержку развития оборонной отрасли. Он подчеркнул, что благодаря совместным усилиям украинский оборонно-промышленный комплекс сегодня является одним из самых сильных и динамичных в мире.

Как писали Новини.LIVE, 6 июля в результате российского удара в Вишневом Киевской области взорвался склад боеприпасов. Он принадлежал одному из предприятий государственного концерна "Укроборонпром". По словам Зеленского, склады были расположены в городе вопреки действующему законодательству.

Читайте также:

После этого "Укроборонпром" уволил двух руководителей государственных предприятий. Также были уволены другие должностные лица, чьи действия или бездействие могли привести к тяжким последствиям.