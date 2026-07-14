Герман Сметанін подав у відставку з посади гендиректора Укроборонпрому

Герман Сметанін. Фото: t.me/herman_smetanin_msp

Герман Сметанін заявив про завершення роботи на посаді генерального директора АТ "Українська оборонна промисловість". Він подякував команді, державним інституціям та партнерам за спільну роботу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Германа Сметаніна.

Відставка Германа Сметаніна

"Для мене було честю очолювати найбільшу оборонну компанію України. Переконаний, що головний здобуток — це сильна, професійна команда як всередині товариства, так і на підприємствах групи. Це керівники, конструктори, інженери, технологи, виробничники, ветерани та всі, хто щодня працює заради результату", — сказав Сметанін.

Окрему подяку він висловив президенту, уряду, парламенту, силовим структурам, Генеральному штабу та Збройним силам України за підтримку розвитку оборонної галузі. Він наголосив, що завдяки спільним зусиллям український оборонно-промисловий комплекс сьогодні є одним із найсильніших і найдинамічніших у світі.

Як писали Новини.LIVE, 6 липня внаслідок російського удару у Вишневому на Київщині вибухнув склад боєприпасів. Він належав одному з підприємств державного концерну "Укроборонпром". За словами Зеленського, склади були розташовані в місті всупереч чинному законодавству.

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Після цього "Укроборонпром" звільнив двох керівників державних підприємств. Також звільнено інших посадових осіб, чиї дії або бездіяльність могли призвести до тяжких наслідків.