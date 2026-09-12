Прогноз погоди в Україні на завтра 13 вересня від Укргідрометцентра

Чоловік з парасолькою. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 13 вересня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики прогнозують опади у декількох областях. Водночас подекуди температура повітря підвищиться до +30 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

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Погода в Україні на 13 вересня

У більшості південних, центральних, Сумській та Харківській областях будуть помірні, а в Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях значні дощі, подекуди грози. Крім того, невеликий дощ можливий у західних регіонах.

Погода в Україні 13 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер переважно північно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +13...+18 °C, у західних, північних та Вінницькій областях +7...+12 °C. Вдень у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях +16...+21 °C, на решті території +22...+27 °C, на південному сході до +30 °C.

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр, 13 вересня синоптична ситуація в Україні буде складатися по-різному. Нестійку погоду у декількох областях визначатиме циклон.

Раніше у Всесвітній метеорологічній організації повідомляли, що цієї осені в Україні будуть постійні зміни погодних умов. Варто бути готовими до тривалих періодів сухого тепла, так і до різких похолодань.