Прогноз погоди в Україні на завтра 13 вересня від Укргідрометцентра

Укргідрометцентр прогнозує зливи у декількох областях завтра
Погода в Україні завтра, 13 вересня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики прогнозують опади у декількох областях. Водночас подекуди температура повітря підвищиться до +30 °C.
Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.
Погода в Україні на 13 вересня
У більшості південних, центральних, Сумській та Харківській областях будуть помірні, а в Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях значні дощі, подекуди грози. Крім того, невеликий дощ можливий у західних регіонах.
Вітер переважно північно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.
Температура повітря вночі +13...+18 °C, у західних, північних та Вінницькій областях +7...+12 °C. Вдень у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях +16...+21 °C, на решті території +22...+27 °C, на південному сході до +30 °C.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр, 13 вересня синоптична ситуація в Україні буде складатися по-різному. Нестійку погоду у декількох областях визначатиме циклон.
Раніше у Всесвітній метеорологічній організації повідомляли, що цієї осені в Україні будуть постійні зміни погодних умов. Варто бути готовими до тривалих періодів сухого тепла, так і до різких похолодань.