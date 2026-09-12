Прогноз погоды в Украине на завтра 13 сентября от Укргидрометцентра

Мужчина с зонтиком. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 13 сентября, ожидается облачная с прояснениями. Синоптики прогнозируют осадки в нескольких областях. В то же время местами температура воздуха поднимется до +30 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Погода в Украине на 13 сентября

В большинстве южных, центральных, Сумской и Харьковской областях будут умеренные, а в Черкасской, Кировоградской и Одесской областях — значительные дожди, местами грозы. Кроме того, небольшой дождь возможен в западных регионах.

Погода в Украине 13 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Ветер преимущественно северо-восточного направления со скоростью 5–10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +13...+18 °C, в западных, северных и Винницкой областях +7...+12 °C. Днём в западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях +16...+21 °C, на остальной территории +22...+27 °C, на юго-востоке до +30 °C.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр, 13 сентября синоптическая обстановка в Украине будет складываться по-разному. Неустойчивую погоду в нескольких областях будет определять циклон.

Ранее во Всемирной метеорологической организации сообщали, что этой осенью в Украине будут постоянные изменения погодных условий. Стоит быть готовыми как к длительным периодам сухой жары, так и к резким похолоданиям.