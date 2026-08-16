Укргідрометцентр прогнозує спеку в Україні сьогодні

Тепла погода. Фото: Новини.LIVE

Людмила Войтюк Редактор

Прогноз погоди в Україні на неділю, 16 серпня, повідомили синоптики. В цей день очікується невелика хмарність, але без опадів. Температура повітря досягатиме аж +32 °С.

Про це у суботу, 15 серпня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 16 серпня

Карта "Погода в Україні 16 серпня 2026 року" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура вночі становила +11...+16 °С, вдень очікується +27...+32 °С.

Карта температур в Україні від Meteopost.com станом на 15:00 16 серпня 2026 року

У Києві та області сьогодні невелика хмарність, без опадів.

Вітер дутиме змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с. Температура по області вночі становила +11...+16 °С, вдень буде +27...+32 °С.

У Києві тим часом вночі +14...+16 °С, вдень близько +30 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, сьогодні у більшості областей України відновиться спека і температура вдень очікується на рівні +29...+33 °С, а в східних областях та на Сумщині +25...+28 °С.

Тим часом у Києві буде суха та комфортна погода з температурою повітря +30 °С.

Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Новини.LIVE інформували, що вихідними в Україні очікується переважно суха та сонячна погода без істотних опадів. У неділю спека посилиться й охопить більшість регіонів, температура місцями сягне +33 °C. У Києві вихідні також минуть без дощів, а вже наступного тижня температура почне знижуватися

Новини.LIVE також писали, що серпень 2026 року в Україні, за прогнозом, буде теплішим за кліматичну норму, а середня температура перевищить її на 1–3 °C. Найспекотніше очікується на півдні та сході, де в окремі дні температура може сягати +41 °C, водночас опадів буде менше за норму. У другій половині місяця можливі грози, зливи, шквали та град, а наприкінці серпня спека має послабитися.