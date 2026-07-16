Погода в Україні 17 липня: Укргідрометцентр прогнозує до +34 °C

Дівчина охолоджується під час спеки. Фото: Reuters

У п'ятницю, 17 липня, в Україні очікується переважно суха та тепла погода. Місцями температура повітря підніметься до +34 °C, однак у деяких регіонах можливі короткочасні дощі з грозами.

Про це повідомив Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди на 17 липня

За прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, більшість областей буде з невеликою хмарністю та без опадів. Водночас на півдні країни вдень очікується мінлива хмарність, а місцями можуть пройти невеликі короткочасні дощі та грози.

Вітер прогнозують північно-східний, зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +16...+21 °C. У північно-східних областях буде прохолодніше — від +13 до +18 °C.

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Вдень повітря прогріється до +23...+28 °C. На заході та південному заході України очікується спекотніше — +26...+31 °C, а на Закарпатті температура може піднятися до +34 °C.

Прогноз погоди на 17 липня. Фото: Український гідрометеорологічний центр

Новини.LIVE писали, що у п’ятницю, 17 липня, в Україні очікується переважно суха, сонячна та тепла погода. У більшості регіонів опадів не передбачається, а температура повітря подекуди сягатиме +32 °C. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Новини.LIVE інформували, що найближчими днями в Україні очікується підвищення температури до +29 °C. У більшості регіонів встановиться суха погода, а кількість опадів зменшиться. Синоптики радять під час перебування на сонці користуватися захистом від ультрафіолетового випромінювання.