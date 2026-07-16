Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Укргидрометцентр предупредил о погоде: в Украине до +34 °C и грозы

Укргидрометцентр предупредил о погоде: в Украине до +34 °C и грозы

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2026 19:56
Погода в Украине 17 июля: Укргидрометцентр прогнозирует температуру до +34 °C
Девушка охлаждается в жару. Фото: Reuters

В пятницу, 17 июля, в Украине ожидается преимущественно сухая и теплая погода. Местами температура воздуха поднимется до +34 °C, однако в некоторых регионах возможны кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщил Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды на 17 июля

По прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, в большинстве областей будет небольшая облачность и без осадков. В то же время на юге страны днем ожидается переменная облачность, а местами могут пройти небольшие кратковременные дожди и грозы.

Прогнозируется северо-восточный ветер со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +16...+21 °C. В северо-восточных областях будет прохладнее — от +13 до +18 °C.

Читайте также:

Днём воздух прогреется до +23...+28 °C. На западе и юго-западе Украины ожидается более жаркая погода — +26...+31 °C, а в Закарпатье температура может подняться до +34 °C.

Укргідрометцентр попередив про погоду: в Україні до +34 °C та грози - фото 1
Прогноз погоды на 17 июля. Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Новини.LIVE сообщали, что в пятницу, 17 июля, в Украине ожидается преимущественно сухая, солнечная и теплая погода. В большинстве регионов осадков не предвидится, а температура воздуха местами достигнет +32 °C. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Новини.LIVE писали, что в ближайшие дни в Украине ожидается повышение температуры до +29 °C. В большинстве регионов установится сухая погода, а количество осадков уменьшится. Синоптики советуют во время пребывания на солнце пользоваться средствами защиты от ультрафиолетового излучения.

Укргидрометцентр прогноз погоды гроза
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации