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Головна Новини дня Укренерго закликає економити світло у години пікового споживання

Укренерго закликає економити світло у години пікового споживання

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2026 11:26
Енергетики попередили українців про критичне навантаження на систему ввечері
Енергетики ремонтують електромережі. Фото: Харківобленерго

В Україні фіксується подальше зростання споживання електроенергії, що створює додаткове навантаження на енергосистему, особливо у вечірні години. Енергетики закликають громадян максимально ощадливо користуватися електроприладами та за можливості переносити їх використання на денний час, коли система працює стабільніше.

Про це повідомляє Укренерго, передає Новини.LIVE.

Яка наразі ситуація в енергосистемі

Найбільш напружений період прогнозується з 16:00 до 23:00 — у цей час споживання досягає пікових значень через спеку та масове використання кондиціонерів. Фахівці просять обмежити використання потужної техніки саме у цей проміжок часу.

Окремо повідомляється, що російські атаки дронами продовжують впливати на роботу енергетичної інфраструктури. Найскладнішою залишається ситуація на Сумщині, де зафіксовано найбільшу кількість нових знеструмлень. Також перебої з електропостачанням є у Донецькій, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Полтавській областях.
Енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація, і працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання для всіх споживачів.

Фахівці наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому закликають стежити за офіційними повідомленнями операторів системи розподілу.

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Як повідомляли Новини.LIVE, російські атаки на енергетичну інфраструктуру України можуть посилитися вже в літній період на тлі підвищеного навантаження на систему. Водночас найбільш імовірним сценарієм масованих ударів експерти називають осінь, коли ризики для енергетичного сектору традиційно зростають.

Як повідомляли Новини.LIVE з посиланням на заяву експерта з питань енергетики Геннадія Рябцева, влітку в Україні не прогнозують масових графіків відключень електроенергії. Водночас у періоди пікового навантаження можливі локальні обмеження постачання у окремих регіонах залежно від стану енергосистеми.

енергетика графіки відключень світла енергетики
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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