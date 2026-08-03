Укренерго: у шести областях України є знеструмлення через атаки РФ

Енергетики проводять ремонтні роботи. Ілюстративне фото: ДТЕК

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Внаслідок атак Росії в Україні зафіксували нові знеструмлення. Без електропостачання залишилися окремі споживачі у шести областях. Енергетики вже працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури там, де це дозволяють безпекові умови.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Укренерго у понеділок, 3 серпня.

Знеструмлення внаслідок ворожих обстрілів 3 серпня

За даними Укренерго, внаслідок російських ударів на ранок 3 серпня нові знеструмлення зафіксували у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Миколаївській, Херсонській та Сумській областях.

Скрізь, де дозволяє безпекова ситуація, вже проводяться аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу обладнання, пошкоджене внаслідок російських атак.

В Україні зросло споживання електроенергії 3 серпня

В Укренерго зазначили, що в Україні зростає споживання електроенергії через спекотну погоду. Станом на 09:30 3 серпня цей показник був на 4,4% вищим, ніж у цей самий час попереднього робочого дня — п’ятниці, 31 липня.

Причиною стало встановлення високих температур по всій території країни, що призвело до активнішого використання кондиціонерів.

Добовий максимум споживання 2 серпня зафіксували у вечірні години. Він був на 3,2% вищим, ніж максимальний показник попередньої неділі — 26 липня.

В Укренерго закликали з урахуванням погодних умов переносити активне використання електроенергії на період найбільш продуктивної роботи промислових сонячних електростанцій — з 10:00 до 16:00.

Також споживачів просять обмежити використання потужних електроприладів у вечірні години — з 17:00 до 23:00.

Скриншот повідомлення Укренерго/Facebook

Новини.LIVE інформували, що експерт заявив, що РФ може використовувати відкриті онлайн-мапи для наведення ударів по енергетичних об’єктах України. За його словами, частина підстанцій Укренерго досі позначена у відкритому доступі та стає цілями російських атак. Ураження таких об’єктів може призводити до масштабних проблем з електропостачанням у регіонах.

Новини.LIVE також писали, що нове Міністерство відновлення інфраструктури і транспорту відповідатиме за підготовку України до опалювального сезону. У відомстві мають забезпечити реалізацію затверджених планів стійкості перед зимою. Олена Шуляк зазначила, що ці заходи потрібно виконати максимально швидко та без бюрократичних перешкод.