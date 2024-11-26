Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Укренерго скоротило години відключення для споживачів завтра arrow

Укренерго скоротило години відключення для споживачів завтра

26 листопада 2024 20:40
Євгенія Брюховецька - редактор
Укренерго оновили графіки відключень світла на завтра, 27 листопада
Аварійна бригада. Ілюстративне фото: ДТЕК
Євгенія Брюховецька - редактор

В Україні спостерігається дефіцит в енергосистемі внаслідок останніх російських атак. Тому в середу, 27 листопада, для українців будуть застосовувати обмеження світла.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.

Читайте також:

Відключення світла 27 листопада

Завтра обмеження світла будуть застосовувати таким чином:

  • 08:00-19:00 — одна черга відключень по чотири години для кожної групи;
  • 07:00-20:00 — відключення для промисловості та бізнесу.

В компанії пояснили, що причиною відключень електроенергії є пошкодження об'єктів під час останньої масованої атаки 17 листопада. Наразі енергетики працюють, аби якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу.

Там додали, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Тому українців закликали стежити за актуальною інформацією.

null
Скриншот допису Укренерго

Де можна подивитись графік відключення світла

Аби точніше дізнаватися інформацію щодо віялових відключень, можна перевірити свою адресу за посиланнями:

Нагадаємо, вночі на Тернопільщині внаслідок російської атаки було пошкоджено енергооб'єкт, знеструмлено 70% області.

А нардеп Олексій Кучеренко пояснив, через що в Україні незабаром може зрости дефіцит електроенергії.

електроенергія Укренерго відключення світла світло графіки відключень світла

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:16 Гончаренко зареєстрував постанову про звільнення Умєрова

21:13 На Житомирщині переселенка працювала з РФ — який вирок суду

21:00 Норвегія збільшить допомогу Україні до 2,7 млрд дол. у 2025 році

20:40 Укренерго скоротило години відключення для споживачів завтра

20:30 Пушич хоче переглянути умови співпраці з Шахтарем

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

20:22 Деякі області накриє мокрий сніг — прогноз погоди на завтра

20:18 Синоптики прогнозують небезпечну погоду на Харківщині завтра

20:00 Повістки через Резерв+ — у Міноборони зробили заяву

19:46 Син Шевченка пішов з Челсі через батька, Абрамовича та Берлусконі

19:36 В Армії+ запустили новий курс для військових — деталі

21:16 Гончаренко зареєстрував постанову про звільнення Умєрова

21:13 На Житомирщині переселенка працювала з РФ — який вирок суду

21:00 Норвегія збільшить допомогу Україні до 2,7 млрд дол. у 2025 році

20:40 Укренерго скоротило години відключення для споживачів завтра

20:30 Пушич хоче переглянути умови співпраці з Шахтарем

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

20:22 Деякі області накриє мокрий сніг — прогноз погоди на завтра

20:18 Синоптики прогнозують небезпечну погоду на Харківщині завтра

20:00 Повістки через Резерв+ — у Міноборони зробили заяву

19:46 Син Шевченка пішов з Челсі через батька, Абрамовича та Берлусконі

19:36 В Армії+ запустили новий курс для військових — деталі

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

Text

18:19 Обстріл Сум — Біцак назвав зброю, яку міг використати ворог

Text

17:50 Заява Шольца й анонс контрнаступу ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Пендзин порівняв доступність кредитів в Україні та США

Text

16:57 Романов повідомив, як окупанти діють під Харковом

Text

13:59 Нардепка відреагувала на ідею аудиту заброньованих осіб

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

13:38 У ЗСУ сказали, як росіяни переважають в живій силі на Курщині

Text

13:02 Умєров вирушив до Південної Кореї — ефір День.LIVE

Text

12:46 Масова інвалідність прокурорів — у ДБР розпочали розслідування

Text

11:53 Глава Тернопільської ОВА розповів про наслідки атаки на область

Text

10:52 Експерт пояснив, чи може Україна впливати на ситуацію на ЗАЕС

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК