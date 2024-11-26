Укренерго оновили графіки відключень світла на завтра, 27 листопада

Аварійна бригада. Ілюстративне фото: ДТЕК

В Україні спостерігається дефіцит в енергосистемі внаслідок останніх російських атак. Тому в середу, 27 листопада, для українців будуть застосовувати обмеження світла.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.

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Відключення світла 27 листопада

Завтра обмеження світла будуть застосовувати таким чином:

08:00-19:00 — одна черга відключень по чотири години для кожної групи;

07:00-20:00 — відключення для промисловості та бізнесу.

В компанії пояснили, що причиною відключень електроенергії є пошкодження об'єктів під час останньої масованої атаки 17 листопада. Наразі енергетики працюють, аби якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу.

Там додали, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Тому українців закликали стежити за актуальною інформацією.

Скриншот допису Укренерго

Де можна подивитись графік відключення світла

Аби точніше дізнаватися інформацію щодо віялових відключень, можна перевірити свою адресу за посиланнями:

Нагадаємо, вночі на Тернопільщині внаслідок російської атаки було пошкоджено енергооб'єкт, знеструмлено 70% області.

А нардеп Олексій Кучеренко пояснив, через що в Україні незабаром може зрости дефіцит електроенергії.