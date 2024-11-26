Відключення світла завтра, 27 листопада в Україні — Укренерго повідомили про вимкнення

В Укренерго назвали години, в які завтра вимикатимуть світло
В Україні продовжують фіксувати дефіцит в енергосистемі внаслідок зниження температури повітря та російських обстрілів. Тому в середу, 27 листопада, будуть застосовувати графіки відключень.
Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.
Графіки відключень світла 27 листопада
Завтра обмеження електроенергії будуть застосовувати протягом 07:00-20:00 в одну чергу. Причиною стало пошкодження енергообʼєктів під час ворожої масованої атаки 17 листопада.
"Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", — наголосили в Укренерго.
Там зазначили, що час та обсяг відключень протягом доби можуть змінитись. Також українців закликали не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.
Де можна подивитись графік відключення світла
Аби точніше дізнаватися інформацію щодо віялових відключень, можна перевірити свою адресу за посиланнями:
- Київ
- Київська область
- Черкаська область
- Кіровоградська область
- Херсонська область
- Запорізька область
- Дніпропетровська область
- Полтавська область
- Харківська область
- Сумська область
- Чернігівська область
- Вінницька область
- Одеська область
- Миколаївська область
- Житомирська область
- Хмельницька область
- Тернопільська область
- Чернівецька область
- Рівненська область
- Волинська область
- Львівська область
- Івано-Франківська область
- Закарпатська область
- Донецька область
Раніше нардеп Олексій Кучеренко заявив, що вже незабаром графіки відключень в Україні стануть жорсткішими.
А сьогодні вночі на Тернопільщині внаслідок російської атаки було пошкоджено енергооб'єкт, знеструмлено 70% області.
Читайте Новини.LIVE!