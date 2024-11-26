Відключення світла завтра, 27 листопада в Україні — Укренерго повідомили про вимкнення

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В Україні продовжують фіксувати дефіцит в енергосистемі внаслідок зниження температури повітря та російських обстрілів. Тому в середу, 27 листопада, будуть застосовувати графіки відключень.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.

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Графіки відключень світла 27 листопада

Завтра обмеження електроенергії будуть застосовувати протягом 07:00-20:00 в одну чергу. Причиною стало пошкодження енергообʼєктів під час ворожої масованої атаки 17 листопада.



"Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", — наголосили в Укренерго.



Там зазначили, що час та обсяг відключень протягом доби можуть змінитись. Також українців закликали не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.

Скриншот допису Укренерго

Де можна подивитись графік відключення світла

Аби точніше дізнаватися інформацію щодо віялових відключень, можна перевірити свою адресу за посиланнями:

Раніше нардеп Олексій Кучеренко заявив, що вже незабаром графіки відключень в Україні стануть жорсткішими.

А сьогодні вночі на Тернопільщині внаслідок російської атаки було пошкоджено енергооб'єкт, знеструмлено 70% області.