Отключение света завтра, 27 ноября в Украине — Укрэнерго сообщили об выключении

ЛЭП. Иллюстративное фото: ДТЭК

В Украине продолжают фиксировать дефицит в энергосистеме в результате снижения температуры воздуха и российских обстрелов. Поэтому в среду, 27 ноября, будут применять графики отключений.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

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Графики отключения света 27 ноября

Завтра ограничения электроэнергии будут применять в течение 07:00-20:00 в одну очередь. Причиной стало повреждение энергообъектов во время вражеской массированной атаки 17 ноября.



"Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", — подчеркнули в Укрэнерго.



Там отметили, что время и объем отключений в течение суток может измениться. Также украинцев призвали не включать одновременно несколько мощных электроприборов.

Скриншот поста Укрэнерго

Где можно посмотреть график отключения света

Чтобы точнее узнавать информацию о веерных отключениях, можно проверить свой адрес по ссылкам:

Ранее нардеп Алексей Кучеренко заявил, что уже в скором времени графики отключений в Украине станут жестче.

А сегодня ночью на Тернопольщине в результате российской атаки был поврежден энергообъект, обесточено 70% области.