Отключение света завтра, 27 ноября в Украине — Укрэнерго сообщили об выключении

В Укрэнерго назвали часы, в которые завтра будут выключать свет
В Украине продолжают фиксировать дефицит в энергосистеме в результате снижения температуры воздуха и российских обстрелов. Поэтому в среду, 27 ноября, будут применять графики отключений.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.
Графики отключения света 27 ноября
Завтра ограничения электроэнергии будут применять в течение 07:00-20:00 в одну очередь. Причиной стало повреждение энергообъектов во время вражеской массированной атаки 17 ноября.
"Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", — подчеркнули в Укрэнерго.
Там отметили, что время и объем отключений в течение суток может измениться. Также украинцев призвали не включать одновременно несколько мощных электроприборов.
Где можно посмотреть график отключения света
Чтобы точнее узнавать информацию о веерных отключениях, можно проверить свой адрес по ссылкам:
- Киев
- Киевская область
- Черкасская область
- Кировоградская область
- Херсонская область
- Запорожская область
- Днепропетровская область
- Полтавская область
- Харьковская область
- Сумская область
- Черниговская область
- Винницкая область
- Одесская область
- Николаевская область
- Житомирская область
- Хмельницкая область
- Тернопольская область
- Черновицкая область
- Ровенская область
- Волынская область
- Львовская область
- Ивано-Франковская область
- Закарпатская область
- Донецкая область
Ранее нардеп Алексей Кучеренко заявил, что уже в скором времени графики отключений в Украине станут жестче.
А сегодня ночью на Тернопольщине в результате российской атаки был поврежден энергообъект, обесточено 70% области.
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