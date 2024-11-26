Укрэнерго обновили графики отключений света на завтра, 27 ноября

Укрэнерго сократило часы отключения для потребителей завтра
В Украине наблюдается дефицит в энергосистеме в результате последних российских атак. Поэтому в среду, 27 ноября, для украинцев будут использоваться ограничения света.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.
Отключение света 27 ноября
Завтра ограничения света будут применять следующим образом:
- 08:00-19:00 — одна очередь отключений по четыре часа для каждой группы;
- 07:00-20:00 — отключение для промышленности и бизнеса.
В компании объяснили, что причиной отключений электроэнергии является повреждение объектов во время последней массированной атаки 17 ноября. Сейчас энергетики работают, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в работу.
Там добавили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Потому украинцев призывали следить за актуальной информацией.
Где можно посмотреть график отключения света
Чтобы точнее узнавать информацию о веерных отключениях, можно проверить свой адрес по ссылкам:
- Киев
- Киевская область
- Черкасская область
- Кировоградская область
- Херсонская область
- Запорожская область
- Днепропетровская область
- Полтавская область
- Харьковская область
- Сумская область
- Черниговская область
- Винницкая область
- Одесская область
- Николаевская область
- Житомирская область
- Хмельницкая область
- Тернопольская область
- Черновицкая область
- Ровенская область
- Волынская область
- Львовская область
- Ивано-Франковская область
- Закарпатская область
- Донецкая область
Напомним, ночью в Тернопольской области в результате российской атаки был поврежден энергообъект, обесточено 70% области.
А нардеп Алексей Кучеренко объяснил, из-за чего в Украине в скором времени может вырасти дефицит электроэнергии.
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