Укрэнерго обновили графики отключений света на завтра, 27 ноября

Аварийная бригада. Иллюстративное фото: ДТЭК

В Украине наблюдается дефицит в энергосистеме в результате последних российских атак. Поэтому в среду, 27 ноября, для украинцев будут использоваться ограничения света.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

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Отключение света 27 ноября

Завтра ограничения света будут применять следующим образом:

08:00-19:00 — одна очередь отключений по четыре часа для каждой группы;

07:00-20:00 — отключение для промышленности и бизнеса.

В компании объяснили, что причиной отключений электроэнергии является повреждение объектов во время последней массированной атаки 17 ноября. Сейчас энергетики работают, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в работу.

Там добавили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Потому украинцев призывали следить за актуальной информацией.

Скриншот поста Укрэнерго

Где можно посмотреть график отключения света

Чтобы точнее узнавать информацию о веерных отключениях, можно проверить свой адрес по ссылкам:

Напомним, ночью в Тернопольской области в результате российской атаки был поврежден энергообъект, обесточено 70% области.

А нардеп Алексей Кучеренко объяснил, из-за чего в Украине в скором времени может вырасти дефицит электроэнергии.