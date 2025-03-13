Укренерго закликає змінити правила споживання світла

Енергетичний об'єкт. Фото: Главком

Укренерго закликає українців змінити правила споживання електроенергії. Якщо взимку прилади радили вмикати вночі, то зараз навпаки. Громадян просять користуватись потужними електроприладами у денні години.

Про це повідомили у пресслужбі Укренерго в четвер, 13 березня.

Читайте також:

Споживання світла по-новому

Як зазначили у повідомленні, на сонячних електростанціях зросли обсяги генерації. Тепла погода та увімкнене опалення зумовили зниження рівня енергоспоживання світла у денний час.

"Зокрема, це пояснюється високою ефективністю роботи побутових сонячних електростанцій. Населення та бізнес, які встановили у себе панелі, не споживають енергію із загальної мережі. А ті, хто отримав статус "активного споживача" — ще й віддають в енергосистему надлишки", — зазначають в Укренерго.

Повідомлення Укренерго. Фото: скриншот

У пресслужбі додають, що порівняно із зимою генерація великих сонячних електростанцій в ясну погоду зросла в рази. Через це вдень в енергосистемі спостерігається профіцит потужності. Усунути його можна тільки примусовим обмеженням роботи електростанцій на відновлюваних джерелах енергії.

"Щоб вимушено не обмежувати генерацію, ми і пропонуємо активно використовувати потужні електроприлади саме у денний період — з 10:00 до 18:00. Це допоможе збалансувати енергосистему та знизить навантаження на неї у періоди максимального споживання", — звернулись до громадян в Укренерго.

Нагадаємо, росіяни змінили підхід в атаці енергооб'єктів на Одещині. Зараз цілями окупантів стали малі об'єкти енергосистеми.

Минулого тижня росіяни здійснили чергову масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Через це у кількох регіонах були відключення електропостачання.