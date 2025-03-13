Укрэнерго призывает изменить правила потребления света

Энергетический объект. Фото: Главком

Укрэнерго призывает украинцев изменить правила потребления электроэнергии. Если зимой приборы советовали включать ночью, то сейчас наоборот. Граждан просят пользоваться мощными электроприборами в дневные часы.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго в четверг, 13 марта.

Читайте также:

Потребление света по-новому

Как отметили в сообщении, на солнечных электростанциях выросли объемы генерации. Теплая погода и включенное отопление обусловили снижение уровня энергопотребления света в дневное время.

"В частности, это объясняется высокой эффективностью работы бытовых солнечных электростанций. Население и бизнес, которые установили у себя панели, не потребляют энергию из общей сети. А те, кто получил статус "активного потребителя" — еще и отдают в энергосистему излишки", — отмечают в Укрэнерго.

Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

В пресс-службе добавляют, что по сравнению с зимой генерация крупных солнечных электростанций в ясную погоду выросла в разы. Из-за этого днем в энергосистеме наблюдается профицит мощности. Устранить его можно только принудительным ограничением работы электростанций на возобновляемых источниках энергии.

"Чтобы вынужденно не ограничивать генерацию, мы и предлагаем активно использовать мощные электроприборы именно в дневной период — с 10:00 до 18:00. Это поможет сбалансировать энергосистему и снизит нагрузку на нее в периоды максимального потребления", — обратились к гражданам в Укрэнерго.

Напомним, россияне изменили подход в атаке энергообъектов в Одесской области. Сейчас целями оккупантов стали малые объекты энергосистемы.

На прошлой неделе россияне совершили очередную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за этого в нескольких регионах были отключения электроснабжения.