Українців закликати відповідально використовувати електроенергію

Аварійні бригади ДТЕК. Ілюстративне фото: ДТЕК

В Україні рівень споживання електроенергії залишається високим. З 08:00 до 19:00 діють заходи обмеження споживання для побутових споживачів.

Про це повідомили в Укренерго у середу, 27 листопада.

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В Укренерго також закликають не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з'являється за графіком.

"Споживання залишається високим. Сьогодні, 27 листопада, станом на 06:00 його рівень був таким само, як і попереднього дня — у вівторок", — говориться в повідомленні.

Також зазначається, що вчора, 26 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 1,7% вищим, ніж максимум попередньої доби — у понеділок, 25 листопада.

В компанії також нагадали, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись вже після десяти масованих атак з боку російських загарбників. Наразі у ній зберігається значний дефіцит потужності. На енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти.

"Для збалансування енергосистеми — у період з 07:00 до 20:00 сьогодні в усіх регіонах діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу", — говориться у повідомленні.

Також відомо, що з 08:00 до 19:00 також в усіх регіонах діятимуть погодинні відключення побутових споживачів.

Нагадаємо, вночі на Тернопільщині внаслідок російської атаки було пошкоджено енергооб'єкт, знеструмлено 70% області.

В свою чергу, нардеп Олексій Кучеренко пояснив, через що в Україні незабаром може зрости дефіцит електроенергії.