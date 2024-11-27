Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Укренерго повідомило про збільшення споживання електроенергії arrow

Укренерго повідомило про збільшення споживання електроенергії

27 листопада 2024 14:36
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Українців закликати відповідально використовувати електроенергію
Аварійні бригади ДТЕК. Ілюстративне фото: ДТЕК
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

В Україні рівень споживання електроенергії залишається високим. З 08:00 до 19:00 діють заходи обмеження споживання для побутових споживачів.

Про це повідомили в Укренерго у середу, 27 листопада.

Читайте також:

Споживання електроенергії зростає

В Укренерго також закликають не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з'являється за графіком.

"Споживання залишається високим. Сьогодні, 27 листопада, станом на 06:00 його рівень був таким само, як і попереднього дня — у вівторок", — говориться в повідомленні. 

Також зазначається, що вчора, 26 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 1,7% вищим, ніж максимум попередньої доби — у понеділок, 25 листопада. 

В компанії також нагадали, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись вже після десяти масованих атак з боку російських загарбників. Наразі у ній зберігається значний дефіцит потужності. На енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти. 

"Для збалансування енергосистеми — у період з 07:00 до 20:00 сьогодні в усіх регіонах діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу", — говориться у повідомленні.

Також відомо, що з 08:00 до 19:00 також в усіх регіонах діятимуть погодинні відключення побутових споживачів. 

Нагадаємо, вночі на Тернопільщині внаслідок російської атаки було пошкоджено енергооб'єкт, знеструмлено 70% області.

В свою чергу, нардеп Олексій Кучеренко пояснив, через що в Україні незабаром може зрости дефіцит електроенергії.

електроенергія Укренерго війна в Україні відключення світла графіки відключень світла

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:46 Хто і як використовує арештоване майно підсанкційних каналів

15:39 Водіям варто бути обережними — прогноз погоди в Києві завтра

15:25 ВЛК затримує рішення — як правильно подати скаргу

15:23 В Одесі з'явилися у продажу живі ялинки — ціни вражають

15:12 Знецінення рубля обвалило акції Газпрому до одного долара

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

14:59 Синоптики попереджають про холодну погоду на Львівщині завтра

14:50 Окупанти встановили рекорд просування в Україні, — Reuters

14:43 У голови райсуду на Одещині немає квартири та авто — хто він

Text

14:39 Нардеп назвав переваги створення рекрутингових центрів

14:36 Укренерго повідомило про збільшення споживання електроенергії

15:46 Хто і як використовує арештоване майно підсанкційних каналів

15:39 Водіям варто бути обережними — прогноз погоди в Києві завтра

15:25 ВЛК затримує рішення — як правильно подати скаргу

15:23 В Одесі з'явилися у продажу живі ялинки — ціни вражають

15:12 Знецінення рубля обвалило акції Газпрому до одного долара

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

14:59 Синоптики попереджають про холодну погоду на Львівщині завтра

14:50 Окупанти встановили рекорд просування в Україні, — Reuters

14:43 У голови райсуду на Одещині немає квартири та авто — хто він

14:36 Укренерго повідомило про збільшення споживання електроенергії

14:33 У Києві створять простір для людей з ментальною інвалідністю

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

26 листопада 2024

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

Text

14:39 Нардеп назвав переваги створення рекрутингових центрів

Text

13:44 Корупція серед ректорів — нардеп заявив про можливі арешти

Text

13:00 США примусять Україну до переговорів з Росією — ефір День.LIVE

Text

12:31 Гончаренко повідомив про катастрофічну кількість бракованих мін

Text

11:11 Проблеми в Південній Кореї вплинуть на допомогу Україні, — нардеп

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

09:17 Кияни просять скасувати зупинку транспорту під час тривог

Text

08:00 Британія оголосила умови завершення війни — ефір Ранок.LIVE

Text

00:45 Чому в Києві не вистачає водіїв громадського транспорту

26 листопада 2024
Text

23:52 У Києві мости працюють на межі — Задерейко розкрив деталі

Text

22:03 Ауслендер пояснив мету російського удару новою ракетою по Дніпру

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК