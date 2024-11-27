Украинцев призвать ответственно использовать электроэнергию

Аварийные бригады ДТЭК. Иллюстративное фото: ДТЭК

В Украине уровень потребления электроэнергии остается высоким. С 08:00 до 19:00 действуют меры по ограничению потребления для бытовых потребителей.

Об этом сообщили в Укрэнерго в среду, 27 ноября.

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В Укрэнерго также призывают не включать несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет появляется по графику.

"Потребление остается высоким. Сегодня, 27 ноября, по состоянию на 06:00 его уровень был таким же, как и в предыдущий день — во вторник", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что вчера 26 ноября суточный максимум потребления был зафиксирован утром. Он был на 1,7% выше, чем максимум предыдущих суток — в понедельник, 25 ноября.

В компании также напомнили, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после десяти массированных атак со стороны российских захватчиков. В ней сохраняется значительный дефицит мощности. На энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты.

"Для сбалансирования энергосистемы — в период с 07:00 до 20:00 сегодня во всех регионах действуют графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса", — говорится в сообщении.

Также известно, что с 08:00 до 19:00 во всех регионах будут действовать почасовые отключения бытовых потребителей.

Напомним, ночью в Тернопольской области в результате российской атаки был поврежден энергообъект, обесточено 70% области.

В свою очередь нардеп Алексей Кучеренко объяснил, из-за чего в Украине в скором времени может вырасти дефицит электроэнергии.