Відключення світла завтра, 19 листопада, в Україні — в Укренерго повідомили про вимкнення

Енергетик. Ілюстративне фото: пресслужба ДТЕК

В енергосистемі України внаслідок вчорашньої російської атаки фіксують дефіцит світла. Тому "Укренерго" у вівторок, 19 листопада, продовжить застосування графіків обмеження електроенергії.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.

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Відключення світла 19 листопада

За даними Укренерго, завтра обмеження застосовуватимуть за таким графіком:

6:00-7:00 — одна черга відключень;

7:00-9:00 – дві черги відключень;

9:00-14:00 — одна черга відключень;

14:00-18:00 — дві черги відключень;

18:00-23:00 — одна черга відключень.

Причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час вчорашньої масованої атаки Росії.

Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків, аби якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання. Українців закликали ощадливо користуватися електроенергією.

Скриншт допису Укренерго

Де можна подивитися графік відключення світла

Графік відключень за вашою адресою можна дізнатися на сайті вашого оператора системи розподілу.

Нагадаємо, енергетики адаптували графіки у Києві, Київській та Дніпропетровській області. Тепер вони складатимуться з двох зон.

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