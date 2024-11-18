Відключення світла завтра, 19 листопада, в Україні — в Укренерго повідомили про вимкнення

Укренерго повідомило, як завтра вимикатимуть світло в українців
В енергосистемі України внаслідок вчорашньої російської атаки фіксують дефіцит світла. Тому "Укренерго" у вівторок, 19 листопада, продовжить застосування графіків обмеження електроенергії.
Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.
Відключення світла 19 листопада
За даними Укренерго, завтра обмеження застосовуватимуть за таким графіком:
- 6:00-7:00 — одна черга відключень;
- 7:00-9:00 – дві черги відключень;
- 9:00-14:00 — одна черга відключень;
- 14:00-18:00 — дві черги відключень;
- 18:00-23:00 — одна черга відключень.
Причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час вчорашньої масованої атаки Росії.
Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків, аби якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання. Українців закликали ощадливо користуватися електроенергією.
Де можна подивитися графік відключення світла
Графік відключень за вашою адресою можна дізнатися на сайті вашого оператора системи розподілу.
- Київ
- Київська область
- Черкаська область
- Кіровоградська область
- Херсонська область
- Запорізька область
- Дніпропетровська область
- Полтавська область
- Харківська область
- Сумська область
- Чернігівська область
- Вінницька область
- Одеська область
- Миколаївська область
- Житомирська область
- Хмельницька область
- Тернопільська область
- Чернівецька область
- Рівненська область
- Волинська область
- Львівська область
- Івано-Франківська область
- Закарпатська область
- Донецька область
Нагадаємо, енергетики адаптували графіки у Києві, Київській та Дніпропетровській області. Тепер вони складатимуться з двох зон.
Також ми писали, що на Вінниччині ліквідовують наслідки російської атаки на Ладижинську ТЕС. Наразі її роботу зупинили.
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