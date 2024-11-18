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Укренерго повідомило, як завтра вимикатимуть світло в українців

18 листопада 2024 19:53
Євгенія Брюховецька - редактор
Відключення світла завтра, 19 листопада, в Україні — в Укренерго повідомили про вимкнення
Енергетик. Ілюстративне фото: пресслужба ДТЕК
Євгенія Брюховецька - редактор

В енергосистемі України внаслідок вчорашньої російської атаки фіксують дефіцит світла. Тому "Укренерго" у вівторок, 19 листопада, продовжить застосування графіків обмеження електроенергії.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.

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Відключення світла 19 листопада

За даними Укренерго, завтра обмеження застосовуватимуть за таким графіком:

  • 6:00-7:00 — одна черга відключень;
  • 7:00-9:00 – дві черги відключень;
  • 9:00-14:00 — одна черга відключень;
  • 14:00-18:00 — дві черги відключень;
  • 18:00-23:00 — одна черга відключень.

Причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час вчорашньої масованої атаки Росії. 

Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків, аби якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання. Українців закликали ощадливо користуватися електроенергією.

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Скриншт допису Укренерго

Де можна подивитися графік відключення світла

Графік відключень за вашою адресою можна дізнатися на сайті вашого оператора системи розподілу.

Нагадаємо, енергетики адаптували графіки у Києві, Київській та Дніпропетровській області. Тепер вони складатимуться з двох зон.

Також ми писали, що на Вінниччині ліквідовують наслідки російської атаки на Ладижинську ТЕС. Наразі її роботу зупинили.

електроенергія Укренерго енергосистема війна в Україні світло графіки відключень світла

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