Отключение света завтра, 19 ноября, в Украине — в Укрэнерго сообщили об отключениях

Энергетик. Иллюстративное фото: прессслужба ДТЭК

В энергосистеме Украины в результате вчерашней российской атаки фиксируют дефицит света. Потому "Укрэнерго" во вторник, 19 ноября, продолжит применение графиков ограничения электроэнергии.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

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Отключение света 19 ноября

По данным Укрэнерго, завтра ограничения будут применяться по следующему графику:

6:00-7:00 — одна очередь отключений;

7:00-9:00 — две очереди отключений;

9:00-14:00 — одна очередь отключений;

14:00-18:00 — две очереди отключений;

18:00-23:00 — одна очередь отключений.

Причиной временного введения ограничений является повреждение энергообъектов во время массированной атаки России.

Сейчас энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное оборудование. Украинцев призвали экономно пользоваться электроэнергией.

Скриншт поста Укрэнерго

Где можно посмотреть график отключения света

График отключений по вашему адресу можно узнать на сайте вашего оператора системы распределения.

Напомним, энергетики адаптировали графики в Киеве, Киевской и Днепропетровской области. Теперь они будут состоять из двух зон.

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