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Укрэнерго сообщило, как завтра будут выключать свет у украинцев

18 ноября 2024 19:53
Евгения Брюховецкая - редактор
Отключение света завтра, 19 ноября, в Украине — в Укрэнерго сообщили об отключениях
Энергетик. Иллюстративное фото: прессслужба ДТЭК
Евгения Брюховецкая - редактор

В энергосистеме Украины в результате вчерашней российской атаки фиксируют дефицит света. Потому "Укрэнерго" во вторник, 19 ноября, продолжит применение графиков ограничения электроэнергии.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

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По данным Укрэнерго, завтра ограничения будут применяться по следующему графику:

  • 6:00-7:00 — одна очередь отключений;
  • 7:00-9:00 — две очереди отключений;
  • 9:00-14:00 — одна очередь отключений;
  • 14:00-18:00 — две очереди отключений;
  • 18:00-23:00 — одна очередь отключений.

Причиной временного введения ограничений является повреждение энергообъектов во время массированной атаки России.

Сейчас энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное оборудование. Украинцев призвали экономно пользоваться электроэнергией.

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Скриншт поста Укрэнерго

Где можно посмотреть график отключения света

График отключений по вашему адресу можно узнать на сайте вашего оператора системы распределения.

Напомним, энергетики адаптировали графики в Киеве, Киевской и Днепропетровской области. Теперь они будут состоять из двух зон.

Также мы писали, что на Винничине ликвидируют последствия российской атаки на Ладыжинскую ТЭС. Сейчас ее работу остановили.

электроэнергия Укрэнерго энергосистема война в Украине свет графики отключений света

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