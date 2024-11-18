Отключение света завтра, 19 ноября, в Украине — в Укрэнерго сообщили об отключениях

Укрэнерго сообщило, как завтра будут выключать свет у украинцев
В энергосистеме Украины в результате вчерашней российской атаки фиксируют дефицит света. Потому "Укрэнерго" во вторник, 19 ноября, продолжит применение графиков ограничения электроэнергии.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.
Отключение света 19 ноября
По данным Укрэнерго, завтра ограничения будут применяться по следующему графику:
- 6:00-7:00 — одна очередь отключений;
- 7:00-9:00 — две очереди отключений;
- 9:00-14:00 — одна очередь отключений;
- 14:00-18:00 — две очереди отключений;
- 18:00-23:00 — одна очередь отключений.
Причиной временного введения ограничений является повреждение энергообъектов во время массированной атаки России.
Сейчас энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное оборудование. Украинцев призвали экономно пользоваться электроэнергией.
Где можно посмотреть график отключения света
График отключений по вашему адресу можно узнать на сайте вашего оператора системы распределения.
- Киев
- Киевская область
- Черкасская область
- Кировоградская область
- Херсонская область
- Запорожская область
- Днепропетровская область
- Полтавская область
- Харьковская область
- Сумская область
- Черниговская область
- Винницкая область
- Одесская область
- Николаевская область
- Житомирская область
- Хмельницкая область
- Тернопольская область
- Черновицкая область
- Ровенская область
- Волынская область
- Львовская область
- Ивано-Франковская область
- Закарпатская область
- Донецкая область
Напомним, энергетики адаптировали графики в Киеве, Киевской и Днепропетровской области. Теперь они будут состоять из двух зон.
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