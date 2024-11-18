На Київщині та Дніпропетровщині адаптували графіки відключень — який вигляд вони мають

У кількох регіонах оновили графіки відключень світла
Енергетики адаптували графіки відключень світла до щоденних змін у Києві, Київській та Дніпропетровській області. Вони будуть складатися з двох зон — є світло та нема.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram у понеділок, 18 листопада.
Відключення електроенергії
"Київ, Київщина, Дніпропетровщина: адаптуємо графіки відключень до щоденних змін в енергосистемі", — йдеться у повідомленні.
У ДТЕК пояснили, що графік буде складатися з двох зон:
- світла — є електроенергія;
- темна — відсутня електроенергія.
Водночас графік відключень будуть публікувати щодня, що дозволить більш точно планувати свій час на день. Але споживачі можуть користуватися старими графіками зі світло-сірими зонами — вони залишаться на сайті операторів.
Нагадаємо, через вчорашню російську атаку була зупинена робота Ладижинської ТЕС у Вінницькій області. Там триває ліквідація наслідків та демонтаж пошкодженого обладнання.
Також ми писали, що енергетикам вдалося повернути світло та воду в Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській та Рівненській областях.
Читайте Новини.LIVE!