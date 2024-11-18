На Київщині та Дніпропетровщині адаптували графіки відключень — який вигляд вони мають

Енергетики. Ілюстративне фото: ДТЕК

Енергетики адаптували графіки відключень світла до щоденних змін у Києві, Київській та Дніпропетровській області. Вони будуть складатися з двох зон — є світло та нема.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram у понеділок, 18 листопада.

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"Київ, Київщина, Дніпропетровщина: адаптуємо графіки відключень до щоденних змін в енергосистемі", — йдеться у повідомленні.

У ДТЕК пояснили, що графік буде складатися з двох зон:

світла — є електроенергія;

темна — відсутня електроенергія.

Водночас графік відключень будуть публікувати щодня, що дозволить більш точно планувати свій час на день. Але споживачі можуть користуватися старими графіками зі світло-сірими зонами — вони залишаться на сайті операторів.

Скриншот допису ДТЕК

Нагадаємо, через вчорашню російську атаку була зупинена робота Ладижинської ТЕС у Вінницькій області. Там триває ліквідація наслідків та демонтаж пошкодженого обладнання.

Також ми писали, що енергетикам вдалося повернути світло та воду в Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській та Рівненській областях.