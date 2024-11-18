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В нескольких регионах обновили графики отключения света

18 ноября 2024 19:24
Евгения Брюховецкая - редактор
На Киевщине и Днепропетровщине адаптировали графики отключений — как они выглядят
Энергетики. Иллюстративное фото: ДТЭК
Евгения Брюховецкая - редактор

Энергетики адаптировали графики отключений света к ежедневным изменениям в Киеве, Киевской и Днепропетровской области. Они будут состоять из двух зон — есть свет и нет света.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram в понедельник, 18 ноября.

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"Киев, Киевщина, Днепропетровщина: адаптируем графики отключений к ежедневным изменениям в энергосистеме", — говорится в сообщении.

В ДТЭК объяснили, что график будет состоять из двух зон:

  • светлая — есть электроэнергия;
  • темная — отсутствует электроэнергия.

В то же время график отключений будут публиковать каждый день, что позволит более точно планировать свое время на день. Но потребители могут пользоваться старыми графиками со светло-серыми зонами — они останутся на сайте операторов.

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Скриншот постп ДТЭК

Напомним, из-за вчерашней российской атаки была остановлена работа Ладыжинской ТЭС в Винницкой области. Там продолжается ликвидация последствий и демонтаж поврежденного оборудования.

Также мы писали, что энергетикам удалось вернуть свет и воду в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской и Ровенской областях.

Киев Днепропетровская область ДТЭК война в Украине отключения света графики отключений света

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