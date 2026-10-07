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Головна Новини дня Укренерго попередило про графіки відключень світла 8 жовтня

Укренерго попередило про графіки відключень світла 8 жовтня

Ua ru
7 жовтня 2026 21:47
Укренерго попередило про графіки відключень електроенергії 8 жовтня
Дівчина сидить у темряві. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У четвер, 8 жовтня, у низці областей України застосовуватимуть погодинні графіки обмеження електроенергії. Відключення для всіх категорій споживачів відбуватимуться в обсязі від 0,5 до 1,5 черги. Обмеження пов’язані з наслідками російських атак на енергетичні об’єкти.

Про це повідомили в Укренерго, інформує Новини.LIVE.

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Які обмеження діятимуть 8 жовтня

За даними "Укренерго", протягом усієї доби з 00:00 до 23:59 для промисловості та бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності.

Також упродовж доби застосовуватимуть погодинні відключення для всіх категорій споживачів. Обсяг обмежень становитиме від 0,5 до 1,5 черги.

Чому в Україні відключатимуть світло

В "Укренерго" пояснили, що обмеження пов’язані з наслідками російських ракетно-дронових ударів по об’єктах енергетики.

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Водночас ситуація в енергосистемі може змінюватися. В енергокомпанії закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві 7 жовтня запровадили екстрені відключення світла. Через проблеми з електропостачанням частково знеструмили водопровідні насосні станції, через що на правому березі столиці виникли перебої з водопостачанням.

Також Новини.LIVE писали, що енергетичний експерт закликав не користуватися ліфтами після 15:00. За його словами, це допоможе уникнути ситуацій, коли через раптове відключення електроенергії люди можуть опинитися заблокованими в ліфтовій кабіні.

електроенергія Україна Укренерго відключення світла атака Росії на Україну
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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