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Главная Новости дня Укрэнерго предупредило о графиках отключений света 8 октября

Укрэнерго предупредило о графиках отключений света 8 октября

Ua ru
7 октября 2026 21:47
«Укрэнерго» предупредило о графиках отключений электроэнергии 8 октября
Девушка сидит в темноте. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В четверг, 8 октября, в ряде областей Украины будут действовать почасовые графики ограничения электроснабжения. Отключения для всех категорий потребителей будут происходить в объеме от 0,5 до 1,5 очереди. Ограничения связаны с последствиями российских атак на энергетические объекты.

Об этом сообщили в Укрэнерго, передает Новини.LIVE.

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Какие ограничения будут действовать 8 октября

По данным Укрэнерго, в течение суток с 00:00 до 23:59 для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности.

Также в течение суток будут применяться почасовые отключения для всех категорий потребителей. Объем ограничений составит от 0,5 до 1,5 очереди.

Почему в Украине будут отключать свет

В Укрэнерго пояснили, что ограничения связаны с последствиями российских ракетно-дроновых ударов по объектам энергетики.

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В то же время ситуация в энергосистеме может меняться. В энергокомпании призвали потребителей экономно использовать электроэнергию .

Как сообщали Новини.LIVE, в Киеве 7 октября ввели экстренные отключения света. Из-за проблем с электроснабжением частично обесточили водопроводные насосные станции, из-за чего на правом берегу столицы возникли перебои с водоснабжением.

Также Новини.LIVE писали, что энергетический эксперт призвал не пользоваться лифтами после 15:00. По его словам, это поможет избежать ситуаций, когда из-за внезапного отключения электроэнергии люди могут оказаться заблокированными в лифтовой кабине.

электроэнергия Украина Укрэнерго отключения света атака России на Украину
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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