Прогноз погоди на 6 липня — дощі, грози та поривчастий вітер

Жінка під парасолькою. Фото: Новини.LIVE

В Україні 6 липня очікується нестійка погода з короткочасними дощами, грозами та поривчастим західним вітром. Температура залишатиметься помірною, без сильної спеки, однак у частині регіонів можливі небезпечні метеоявища.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко та Український гідрометеорологічний центр, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

В Україні найближчу добу прогнозується мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі та грози.

Прогноз погоди на 6 липня. Фото: Український гідрометеорологічний центр

Вночі опади очікуються у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях. Вдень дощі та грози можливі в різних регіонах країни, а на північному сході — повсюдно.

Вітер західного напрямку, 7–12 м/с, у північних областях вдень можливі пориви до 15–20 м/с.

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Температура вночі становитиме +11…+16 °C, на узбережжі морів — +15…+20 °C. Вдень повітря прогріється до +20…+25 °C, а на півдні та південному сході — до +24…+29 °C.

Оголошено I рівень небезпечності (жовтий) через грози на північному сході. Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних підприємств.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні. Фото: Український гідрометеорологічний центр

На Київщині та в Києві також прогнозується мінлива хмарність. Місцями можливий короткочасний дощ, по області — грози.

Вітер західного напрямку, 7–12 м/с, удень місцями по області можливі пориви до 15–20 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме +11…+16 °C, удень — +20…+25 °C. У Києві вночі очікується +13…+15 °C, удень — +22…+24 °C.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За словами синоптика Наталки Діденко, спека в Україні цього тижня малоймовірна. Температура вдень переважно триматиметься в межах +22…+28 °C, дещо вище — на півдні, сході та в Дніпропетровській області.

У понеділок короткочасні дощі можуть пройти майже по всій країні, але будуть локальними. Також очікується рвучкий вітер західних напрямків, місцями до сильного.

У Києві прогнозується дощ і комфортна температура +22…+24 °C.

Діденко також попередила, що вже 8 липня кількість опадів може зрости.

Новини.LIVE повідомляли, що протягом наступного тижня, 6–12 липня, в Україні прогнозується зниження температури повітря, особливо в нічний час. Також очікуються опади різної інтенсивності, місцями грози та шквальні пориви вітру. Погодні умови формуватимуться під впливом активної циклонічної діяльності та переважання північно-західних повітряних потоків.

Новини.LIVE писали, що протягом липня прогнозується підвищена сонячна активність із кількома потужними геомагнітними збуреннями, які можуть впливати на самопочуття людей і роботу технічних систем. Наразі Сонце перебуває у фазі активності 25-го циклу, тому регулярні викиди заряджених частинок здатні спричиняти магнітні шторми в магнітному полі Землі.