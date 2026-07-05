Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україну завтра накриє нестійка погода: дощі, грози та рвучкий вітер

Україну завтра накриє нестійка погода: дощі, грози та рвучкий вітер

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2026 21:22
Прогноз погоди на 6 липня — дощі, грози та поривчастий вітер
Жінка під парасолькою. Фото: Новини.LIVE

В Україні 6 липня очікується нестійка погода з короткочасними дощами, грозами та поривчастим західним вітром. Температура залишатиметься помірною, без сильної спеки, однак у частині регіонів можливі небезпечні метеоявища.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко та Український гідрометеорологічний центр, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

В Україні найближчу добу прогнозується мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі та грози. 

Україну завтра накриє нестійка погода: дощі, грози та рвучкий вітер - фото 1
Прогноз погоди на 6 липня. Фото: Український гідрометеорологічний центр

Вночі опади очікуються у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях. Вдень дощі та грози можливі в різних регіонах країни, а на північному сході — повсюдно.

Вітер західного напрямку, 7–12 м/с, у північних областях вдень можливі пориви до 15–20 м/с.

Читайте також:

Температура вночі становитиме +11…+16 °C, на узбережжі морів — +15…+20 °C. Вдень повітря прогріється до +20…+25 °C, а на півдні та південному сході — до +24…+29 °C.

Оголошено I рівень небезпечності (жовтий) через грози на північному сході. Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних підприємств.

Україну завтра накриє нестійка погода: дощі, грози та рвучкий вітер - фото 2
Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні. Фото: Український гідрометеорологічний центр

На Київщині та в Києві також прогнозується мінлива хмарність. Місцями можливий короткочасний дощ, по області — грози.

Вітер західного напрямку, 7–12 м/с, удень місцями по області можливі пориви до 15–20 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме +11…+16 °C, удень — +20…+25 °C. У Києві вночі очікується +13…+15 °C, удень — +22…+24 °C.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За словами синоптика Наталки Діденко, спека в Україні цього тижня малоймовірна. Температура вдень переважно триматиметься в межах +22…+28 °C, дещо вище — на півдні, сході та в Дніпропетровській області.

У понеділок короткочасні дощі можуть пройти майже по всій країні, але будуть локальними. Також очікується рвучкий вітер західних напрямків, місцями до сильного.

У Києві прогнозується дощ і комфортна температура +22…+24 °C.

Діденко також попередила, що вже 8 липня кількість опадів може зрости.

Новини.LIVE повідомляли, що протягом наступного тижня, 6–12 липня, в Україні прогнозується зниження температури повітря, особливо в нічний час. Також очікуються опади різної інтенсивності, місцями грози та шквальні пориви вітру. Погодні умови формуватимуться під впливом активної циклонічної діяльності та переважання північно-західних повітряних потоків.

Новини.LIVE писали, що протягом липня прогнозується підвищена сонячна активність із кількома потужними геомагнітними збуреннями, які можуть впливати на самопочуття людей і роботу технічних систем. Наразі Сонце перебуває у фазі активності 25-го циклу, тому регулярні викиди заряджених частинок здатні спричиняти магнітні шторми в магнітному полі Землі.

Наталка Діденко дощ прогноз погоди
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації