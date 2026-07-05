Прогноз погоды на 6 июля — дожди, грозы и порывистый ветер

Женщина под зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В Украине 6 июля ожидается переменчивая погода с кратковременными дождями, грозами и порывистым западным ветром. Температура останется умеренной, без сильной жары, однако в некоторых регионах возможны опасные метеоявления.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко и Украинский гидрометеорологический центр, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

В Украине в ближайшие сутки прогнозируется переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы.

Прогноз погоды на 6 июля. Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Ночью осадки ожидаются в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях. Днем дожди и грозы возможны в различных регионах страны, а на северо-востоке — повсеместно.

Ветер западный, 7–12 м/с, в северных областях днем возможны порывы до 15–20 м/с.

Читайте также:

Температура ночью составит +11…+16 °C, на побережье морей — +15…+20 °C. Днем воздух прогреется до +20…+25 °C, а на юге и юго-востоке — до +24…+29 °C.

Объявлен I уровень опасности (желтый) из-за гроз на северо-востоке. Погодные условия могут затруднить работу энергетических предприятий.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине. Фото: Украинский гидрометеорологический центр

В Киевской области и в Киеве также прогнозируется переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь, по области — грозы.

Ветер западный, 7–12 м/с, днем местами по области возможны порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +11…+16 °C, днем — +20…+25 °C. В Киеве ночью ожидается +13…+15 °C, днем — +22…+24 °C.

Прогноз погоды от Натальи Диденко

По словам синоптика Натальи Диденко, жара в Украине на этой неделе маловероятна. Температура днем преимущественно будет держаться в пределах +22…+28 °C, несколько выше — на юге, востоке и в Днепропетровской области.

В понедельник кратковременные дожди могут пройти почти по всей стране, но будут носить локальный характер. Также ожидается порывистый ветер западных направлений, местами до сильного.

В Киеве прогнозируется дождь и комфортная температура +22…+24 °C.

Диденко также предупредила, что уже 8 июля количество осадков может увеличиться.

Новини.LIVE сообщали, что в течение следующей недели, 6–12 июля, в Украине прогнозируется понижение температуры воздуха, особенно в ночное время. Также ожидаются осадки различной интенсивности, местами грозы и шквальные порывы ветра. Погодные условия будут формироваться под влиянием активной циклонической деятельности и преобладания северо-западных воздушных потоков.

Новини.LIVE писали, что в течение июля прогнозируется повышенная солнечная активность с несколькими мощными геомагнитными возмущениями, которые могут влиять на самочувствие людей и работу технических систем. В настоящее время Солнце находится в фазе активности 25-го цикла, поэтому регулярные выбросы заряженных частиц способны вызывать магнитные бури в магнитном поле Земли.